Двойная игра Тегерана: Баку делает выводы и готовит ответные ходы

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Между Ираном и Арменией — очередной всплеск дипломатической активности. В Тегеране побывал с визитом министр обороны Армении Сурен Папикян. Встречали его здесь с всей протокольной пышностью — почётный караул, военный оркестр, гимна двух стран, возложение цветов к мемориалу павших воинов.

В рамках визита у Сурена Папикяна прошли переговоры с министром обороны и поддержки вооруженных сил ИРИ, бригадным генералом Мохаммадом Реза Караи Аштиани и начальником штаба ВС Ирана генерал-майором Мохаммадом Багери. Детали не разглашаются: стороны обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, подтвердили свои позиции по установлению долгосрочного мира и стабильности на Южном Кавказе, обсудили вопросы военного сотрудничества и региональной безопасности. Принял гостя и президент Ирана Эбрахим Раиси. Не успел растаять в небе инверсионный след от самолёта Папикяна, как в Тегеран был командирован замминистра иностранных дел Армении Ваан Костанян. Замглавы иранского МИДа провёл здесь политические консультации со своим иранским коллегой Али Багери Кани. Армянского высокопоставленного дипломата принял и министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, с которым Костанян обсуждал планы по расширению отношений между двумя государствами в различных сферах.

А вот это уже интересно. Если в Иран командировали не только замглавы МИДа Костаняна, но и министра обороны Папикяна — это верный признак, что Ереван и Тегеран обсуждают конкретные аспекты сотрудничества прежде всего в военной сфере. С Суреном Папикяном не будут обговаривать поставки в Армению фисташек. К тому же здесь у Тегерана и Еревана богатая предыстория. Особенно в сфере военной логистики. Именно по территории ИРИ и через иранское воздушное пространство в Армению, в том числе накануне и во время 44-дневной войны, доставлялось оружие из России. Есть неопровержимые доказательства, что во время боёв в долине Араза, в окрестностях гидроузлов «Худааферин» и «Гыз Галасы», Иран прямо задержал продвижение азербайджанских войск и позволил Армении провести перегруппировку сил.

Наконец, есть сведения, что Иран отказал Азербайджану в поставках оружия, в то время как с Арменией подобное сотрудничество имело место. Со своей стороны, Армения тоже помогала Ирану в «логистике» — именно через Ереван прокачивались солидные партии оружия для проиранских группировок на Ближнем Востоке, в том числе в Ираке. Теперь через Иран в Армению идут поставки оборонной продукции из Индии. И нет сомнений, что именно через воздушное пространство ИРИ пройдёт и обещанный Индией «воздушный коридор». Не секрет, что на территории Армении иранские спецслужбы во время недавнего шпионского скандала следили за «агентами ЦРУ». И уж точно в регионе прекрасно помнят, с каким металлом в голосе официальные представители ИРИ рассуждали в стиле «границы Армении – это «красная линия» для Ирана», притом что подобных заявление относительно территориальной целостности Азербайджан Иран не делал за все три десятка лет армянской оккупации азербайджанских территорий.

Но теперь Армения как бы разворачивается на Запад. И Тегеран этим как бы даже обеспокоен. Еще во время визита в Иран армянского вице-премьера Мгера Григоряна Тегеран устами Раиси выразил недовольство присутствием «иностранцев», то есть Евросоюза, в Армении и предложил вместо западного контингента развернуть в «Сюнике», то есть Западном Зангезуре, свою военную базу для «защиты» Армении (консульство в Гафане Иран уже открыл). Министр обороны Ирана Аштиани заявил своему армянскому коллеге: «Мы не должны допустить, чтобы регион превратился в поле конкуренции для иностранцев, что повлияет на безопасность и стабильность всех стран региона».

Более того, как раз накануне визита Папикяна в Тегеран глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян встретился в Джидде на форуме ОИС с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, после чего уверенно заявил: в ближайшее время азербайджанские дипломаты вернутся в Тегеран! Формально, конечно, закрытие посольства Азербайджана в Иране не было увязано с отношениями Тегерана и Еревана. Азербайджан закрыл дипмиссию и вывез своих дипломатов иранской столицы после теракта – вооруженного нападения на наше посольство, когда один сотрудник дипмиссии был убит, ещё один получил ранения. Но действительно профессиональные дипломаты не могут не учитывать общий контекст — даже если не задавать вопросов, почему о скором возвращение дипломатов объявляет Абдоллахиян, а не Байрамов, притом что это решение, очевидно, будет приниматься в Баку, и что означает в иранском прочтении «в ближайшее время».

Но теперь получается, что на фоне «разворота Армении на Запад» и «обеспокоенности» Ирана этим обстоятельством Тегеран и Ереван крепят сотрудничество в военной сфере.

Можно удариться в конспирологию, вспомнить слухи в армянских газетах, будто бы именно Папикян возглавляет в команде Пашиняна «пророссийский фланг», и выстроить версии в стиле политических триллеров, будто бы через главу армянского оборонного ведомства Иран пытается «повлиять» на Пашиняна. Но куда логичнее звучит другая версия: если Папикян в Иран все же поехал, это значит, что все прозападные жесты нынешнего премьера и его команды Иран не склонен переоценивать. В Тегеране прекрасно знают, что у Армении просто не хватит сил и духа пересечь настоящие «красные линии».

Насколько хорошо это понимают новоявленные «друзья Армении» уже на Западе, станет понятно в ближайшее время. Но пока EUMA продолжает свое дешёвое шоу с биноклям, через которые там так и не смогли разглядеть ни консульство Ирана в Гафане, ни иранские большегрузы на армянских дорогах, ни автомобили с грузом оружия, которые пересекают границу Армении и ИРИ, свои выводы делает Азербайджан. И ответные ходы, кстати, тоже.

Нурани, обозреватель