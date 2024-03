Байрамов – Абдоллахияну: Попытки вооружить Армению угрожают мирному процессу (обновлено, фото)

21:26 5 марта министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия в чрезвычайном заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) встретился с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейном Амиром Абдоллахияном.

Согласно информации управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана, в ходе встречи были обсуждены двусторонние и региональные вопросы между двумя странами, а также текущая ситуация в регионе.

Иранский министр еще раз передал свои поздравления по случаю успешного завершения президентских выборов в нашей стране и переизбрания Ильхама Алиева на этот высокий государственный пост. Он подчеркнул, что эти выборы особенно значимы тем, что проводились на всех территориях Азербайджана.

Министры также провели обмен мнениями о шагах по восстановлению работы нашего посольства после приговора суда в отношении лица, совершившего террористическую атаку на посольство Азербайджана.

Стороны обсудили расширение контактов высокого уровня, значение деятельности Азербайджано-иранской межправительственной совместной комиссии по экономическому сотрудничеству, планы по развитию и расширению транспортных и коммуникационных коридоров в регионе.

Джейхун Байрамов отметил, что 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-29), которая состоится в этом году в нашей стране, создает дополнительные возможности для сотрудничества.

Министр проинформировал противоположную сторону о ситуации в регионе, а также о современном состоянии и перспективах мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

В ходе встречи было подчеркнуто, что Армения вовлекает в регион третьи стороны, которые не служат делу мира и стабильности, что усилия по вооружению Армении некоторыми государствами представляют угрозу мирному процессу. На встрече также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, стоящим в повестке дня сотрудничества между двумя странами.

***

On the sidelines of Extraordinary Ministerial Meeting @OIC_OCI in Jeddah, @Bayramov_Jeyhun, Foreign Minister of #Azerbaijan met with @Amirabdolahian, Foreign Minister of Iran.

Ministers discussed 🇦🇿-🇮🇷 bilateral and multilateral cooperation agenda & regional situation. pic.twitter.com/JPCvvoOCyG

— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) March 5, 2024