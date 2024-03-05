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Байрамов – Абдоллахияну: Попытки вооружить Армению угрожают мирному процессу (обновлено, фото)

Байрамов - Абдоллахияну: Попытки вооружить Армению угрожают мирному процессу (обновлено, фото)

21:26 5 марта министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия в чрезвычайном заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) встретился с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейном Амиром Абдоллахияном.

Согласно информации управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана, в ходе встречи были обсуждены двусторонние и региональные вопросы между двумя странами, а также текущая ситуация в регионе.

Иранский министр еще раз передал свои поздравления по случаю успешного завершения президентских выборов в нашей стране и переизбрания Ильхама Алиева на этот высокий государственный пост. Он подчеркнул, что эти выборы особенно значимы тем, что проводились на всех территориях Азербайджана.

Министры также провели обмен мнениями о шагах по восстановлению работы нашего посольства после приговора суда в отношении лица, совершившего террористическую атаку на посольство Азербайджана.

Стороны обсудили расширение контактов высокого уровня, значение деятельности Азербайджано-иранской межправительственной совместной комиссии по экономическому сотрудничеству, планы по развитию и расширению транспортных и коммуникационных коридоров в регионе.

Джейхун Байрамов отметил, что 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-29), которая состоится в этом году в нашей стране, создает дополнительные возможности для сотрудничества.

Министр проинформировал противоположную сторону о ситуации в регионе, а также о современном состоянии и перспективах мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

В ходе встречи было подчеркнуто, что Армения вовлекает в регион третьи стороны, которые не служат делу мира и стабильности, что усилия по вооружению Армении некоторыми государствами представляют угрозу мирному процессу. На встрече также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, стоящим в повестке дня сотрудничества между двумя странами.

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20:51 В Джидде состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с его иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Азербайджана в соцсети Х.

«На полях внеочередного заседания Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) 5 марта в Джидде прошла встреча глав МИД Азербайджана и Ирана Джейхуна Байрамова и Хосейна Амира Абдоллахияна. Министры обсудили повестку дня двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также ситуацию в регионе», – говорится в сообщении ведомства.

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