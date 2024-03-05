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Лукашенко: Я наелся этой работы

Лукашенко: Я наелся этой работы

Александр Лукашенко, который 25 февраля, отвечая на вопрос, пойдет ли он на выборы президента в 2025 году, сказал «пойду-пойду-пойду», на встрече с активом Белорусского союза женщин (БСЖ) 5 марта заявил, что его неправильно поняли.

— Кто-то там задавал вопрос: «Пойдете ли вы на выборы?» Я там не дослушал и [ответил]: «Пойду-пойду». Это не значит, что я уже решил и принял решение. Просто им хотел сказать: «Да пойду, успокойтесь вы». Это не значит, что я сказал, там «пойду» или «не пойду». Все будет зависеть от того, как мы подойдем к этим выборам. А вдруг объявится человек, которому мы можем довериться. Но всякое может быть, — заявил президент.

Он также в очередной раз подчеркнул, что Всебелорусское народное собрание создали «не для Лукашенко».

— Я наелся вот так этой работы. Слушайте, это тяжелейший труд. Когда ты спать ложишься — думаешь об этом, когда ты не спишь — думаешь об этом, и просыпаешься утром — опять об этом, — пожаловался Лукашенко.

При этом он подчеркнул, что он «не вечен», и пообещал активу БСЖ, что белорусы будут жить «при новом президенте», но не уточнил когда.

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