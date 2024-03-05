Ведется подготовка к возвращению в поселок Кяркиджахан города Ханкенди (фото)

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5 марта председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев встретился с группой жителей поселка Кяркиджахан города Ханкенди.

Согласно информации Госкомитета, на встрече было отмечено, что по указанию Президента Ильхама Алиева в поселке Кяркиджахан ведется подготовка к возвращению вынужденных переселенцев.

В этом году в поселок будет переселена первая группа вынужденных переселенцев.

Все принявшие участие в приеме жители заявили, что хотят вернуться в родные края и жить там постоянно.