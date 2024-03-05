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Хикмет Гаджиев встретился с советником президента Республики Конго

Хикмет Гаджиев встретился с советником президента Республики Конго

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев встретился с советником президента Конго Франсуазой Жоли.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.

«Рад был встретиться с советником президента Республики Конго по международной стратегии Франсуазой Жоли и обсудить развитие двусторонних отношений между нашими странами в политической, энергетической, экономической, гуманитарной и других областях, поскольку Азербайджан имеет традиционно дружественные отношения с африканскими странами, а председательство в Движении неприсоединения является хорошей платформой для дальнейшего укрепления нашего двустороннего и многостороннего сотрудничества. Рамки COP29 являются еще одной широкой возможностью для нашего совместного взаимодействия с Республикой Конго», – написал он.

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