Хикмет Гаджиев встретился с советником президента Республики Конго

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев встретился с советником президента Конго Франсуазой Жоли.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.

«Рад был встретиться с советником президента Республики Конго по международной стратегии Франсуазой Жоли и обсудить развитие двусторонних отношений между нашими странами в политической, энергетической, экономической, гуманитарной и других областях, поскольку Азербайджан имеет традиционно дружественные отношения с африканскими странами, а председательство в Движении неприсоединения является хорошей платформой для дальнейшего укрепления нашего двустороннего и многостороннего сотрудничества. Рамки COP29 являются еще одной широкой возможностью для нашего совместного взаимодействия с Республикой Конго», – написал он.

Pleased to meet with the Presidential Adviser for International Strategy of the Republic of Congo Francoise Joly and discuss development of bilateral relations between our countries in the political, energy, economic, humanitarian and other fields as Azerbaijan has traditionally… pic.twitter.com/rQFrmT8EqY

