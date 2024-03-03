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Асиф Мустафаев стал в Германии доктором философии

Асиф Мустафаев стал в Германии доктором философии

Азербайджанский юрист Асиф Мустафаев, живущий в Германии, получил степень доктора философии по праву в области киберпреступности.

Согласно информации пресс-службы Госкомитета по работе с диаспорой, наш соотечественник, защитивший докторскую диссертацию на тему “Сравнительный анализ законодательства и учет международных требований в области киберпреступности на примере Европы, Германии и Азербайджана”, является первым азербайджанцем, получившим данную степень. В 2017 году Aсиф Мустафаев окончил с отличием ступень магистратуры по европейскому и международному праву Кельнского университета, после чего в рамках Государственной программы образования за рубежом учился здесь в докторантуре. В настоящее время является членом Коллегии адвокатов.

Отметим, что юридический факультет Кельнского университета считается одним из крупнейших юридических факультетов Германии. Наряду с обучением, широкое место здесь уделяется научным исследованиям и применению международной практики.

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