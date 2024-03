Джейхун Байрамов встретился со своим албанским коллегой в Турции

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Албании Игли Хасани в рамках III Дипломатического форума в Анталье.

Об этом сообщается на официальной странице МИД Азербайджана в соцсети «Х».

В ходе встречи обсуждена текущая ситуация, а также перспективы сотрудничества между странами.

FM @Bayramov_Jeyhun met today with his Albanian counterpart @IgliHasani on the margins of 3rd @AntalyaDF to discuss the current state of affairs and the prospects of cooperation between Azerbaijan 🇦🇿 and Albania 🇦🇱 with a special emphasis on new areas of partnership. pic.twitter.com/5gS4CNDX29

