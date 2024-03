Джейхун Байрамов выразил Тойво Клаару позицию Баку по мирному процессу

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со специальным представителем Европейского союза на Южном Кавказе Тойво Клааром в рамках III Анатолийского дипломатического форума.

Об этом глава внешнеполитического ведомства АР сообщил в своем аккаунте в социальной сети Х.

«Я еще раз подчеркнул позицию Азербайджана по вопросам, связанным с азербайджано-армянским мирным процессом», – отмечается в публикации.

Met with the EU Special Representative for the South Caucasus Toivo Klaar @AntalyaDF.

Reiterated Azerbaijan’s position on issues related to the peace process between Azerbaijan and Armenia. pic.twitter.com/e8vqqJ44e6

— Jeyhun Bayramov (@Bayramov_Jeyhun) March 1, 2024