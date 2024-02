Заместитель помощника секретаря Бюро энергетических ресурсов США прибыла в Азербайджан

Заместитель помощника секретаря Бюро энергетических ресурсов США Кимберли Харрингтон прибыла в Баку для участия в 10-м министерском заседании в рамках Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК) и 2-м заседании по зеленой энергии.

Об этом посольство США написало в социальной сети Х.

«Посольство США приветствует в Баку заместителя помощника секретаря Бюро энергетических ресурсов США Кимберли Харрингтон. Она проведет встречи с официальными лицами, представит США на 10-м министерском заседании Консультативного совета ЮГК, а также обсудит важную роль Азербайджана, принимающего в этом году 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29)», – говорится в публикации.

The Embassy welcomes Deputy Assistant Secretary for the Bureau of Energy Resources Kimberly Harrington to Baku. DAS Harrington will meet with government officials and represent the United States at the Southern Gas Corridor Advisory Council 10th Ministerial Meeting and discuss… pic.twitter.com/LQ4z583hW4

