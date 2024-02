Гаджиев провел переговоры с представителями UNDP

Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с сотрудниками бакинского офиса Программы Развития ООН (UNDP).

Об этом в соцсети «Х» написала исполняющая обязанности резидента-представителя ПРООН в Азербайджане Алессандра Роккасальво.

«Между аппаратом президента Азербайджана и ПРООН налажено прочное сотрудничество. 2024 год будет насыщенным. Мы к этому готовы», – отмечается в публикации.

Solid cooperation between @AzerbaijanPA and @UNDPAzerbaijan … 2024 will be a busy year for us. We’re ready 🇺🇳🇦🇿 pic.twitter.com/xsIDfW77bk

— Alessandra Roccasalvo (@AleRoccasalvo) February 28, 2024