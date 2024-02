В Берлине стартовали переговоры делегаций Азербайджана и Армении (фото)

В Берлине стартовала встреча делегаций Азербайджана и Армении во главе с Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном.

На встрече присутствует также представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков.

The bilateral meeting between the Foreign Minister of #Azerbaijan @Bayramov_Jeyhun and Foreign Minister of Armenia @AraratMirzoyan to discuss the draft peace agreement has just started in Berlin at the guest house of the Federal Ministry of Foreign Affairs, Villa Borsig. pic.twitter.com/NL8q5Eg77a

— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) February 28, 2024