Еще одна группа украинских пилотов осваивает F-16 (фото)

В Великобритании шесть украинских пилотов прошли обучение с инструкторами на самолетах Tutor и начали тренироваться на истребителях F-16 Fighting Falcon. Об этом сообщают ВВС Великобритании.

«Шесть опытных украинских боевых пилотов прошли обучающую программу с инструкторами Королевских ВВС Великобритании и сейчас тренируются на реактивных самолетах F-16 Fighting Falcon», – говорится в сообщении.

В королевских ВВС добавили, что это часть вклада Великобритании в Коалицию воздушных возможностей для достижения Украиной преимущества в воздухе.

Six skilled Ukrainian combat pilots have completed a training programme with RAF instructors in the UK & are now training on F-16 Fighting Falcon jets 🇺🇦

This is part of the UK contribution to the Air Capability Coalition to bolster Ukraine’s air capabilities.#StrongerTogether pic.twitter.com/2uu5rVJ11G

— Royal Air Force (@RoyalAirForce) February 24, 2024