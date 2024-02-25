Фуад Джавадов: Выборы в Беларуси проходят спокойно и достойно

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Выборы в Беларуси проходят спокойно и достойно.

Об этом заявил член Центральной избирательной комиссии Азербайджанской Республики Фуад Джавадов.

Сегодня с самого утра он посетил с мониторингом два избирательных участка – №123 и №124 в Лицее БГУ в Минске. «Общее впечатление очень позитивное. Соблюдены все требования, установленные законом. Мы видим на избирательном участке информационные стенды со сведениями обо всех кандидатах, но эти сведения не содержат агитационных моментов, как того требует белорусское законодательство», – рассказал Ф.Джавадов, которого цитирует БЕЛТА.

«В целом выборы проходят весьма спокойно и достойно. Мне очень понравилась их подготовленность и спокойная обстановка проведения», – добавил член ЦИК Азербайджана.

Сегодня в Беларуси проходит единый день голосования. Белорусы избирают депутатов Палаты представителей Национального собрания восьмого созыва и местных cоветов депутатов двадцать девятого созыва.