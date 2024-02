Зеленский благодарит Алиева (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за реализацию проектов по восстановлению Ирпеня.

Об этом Зеленский написал на своей странице в соцсети Х.

«Во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым обсудили потенциальные совместные экономические проекты, а также двустороннее сотрудничество в области торговли, экономики, энергетики, гуманитарной помощи и других областях. Я благодарен президенту Алиеву за реализацию проектов по восстановлению Ирпеня», – говорится в публикации.

Президент Украины выразил уверенность, что отношения между странами будут только укрепляться.

Напомним, что 17 февраля в Мюнхене по обращению противоположной стороны состоялась встреча Ильхама Алиева с Владимиром Зеленским.

During our meeting with President of Azerbaijan Ilham Aliyev @presidentaz, we discussed potential joint economic projects as well as bilateral cooperation in trade, economics, energy, humanitarian aid, and other areas.

I am grateful to President Aliyev for implementing projects… pic.twitter.com/43WRBOiPNy

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 17, 2024