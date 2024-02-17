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Зеленский благодарит Алиева (видео)

Зеленский благодарит Алиева (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за реализацию проектов по восстановлению Ирпеня.

Об этом Зеленский написал на своей странице в соцсети Х.

«Во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым обсудили потенциальные совместные экономические проекты, а также двустороннее сотрудничество в области торговли, экономики, энергетики, гуманитарной помощи и других областях. Я благодарен президенту Алиеву за реализацию проектов по восстановлению Ирпеня», – говорится в публикации.

Президент Украины выразил уверенность, что отношения между странами будут только укрепляться.

Напомним, что 17 февраля в Мюнхене по обращению противоположной стороны состоялась встреча Ильхама Алиева с Владимиром Зеленским.

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Зеленский благодарит Алиева (видео)
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