Зеленский благодарит Алиева (видео)

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за реализацию проектов по восстановлению Ирпеня.

Об этом Зеленский написал на своей странице в соцсети Х.

«Во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым обсудили потенциальные совместные экономические проекты, а также двустороннее сотрудничество в области торговли, экономики, энергетики, гуманитарной помощи и других областях. Я благодарен президенту Алиеву за реализацию проектов по восстановлению Ирпеня», – говорится в публикации.

Президент Украины выразил уверенность, что отношения между странами будут только укрепляться.

Напомним, что 17 февраля в Мюнхене по обращению противоположной стороны состоялась встреча Ильхама Алиева с Владимиром Зеленским.