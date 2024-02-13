Выстрел в эфемерную тишину – анализ Александра Коваленко

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В последние несколько месяцев официальный Ереван демонстрировал нарочито-активное миролюбие и стремление к подписанию с Азербайджаном мирного договора. Но, несмотря даже на такое форсирование событий, без даже элементарной, но очень необходимой демаркации границы, я не сомневался, что с армянской стороны стоит ожидать того или иного рода провокаций. Неоднократно комментируя дипломатическую сторону урегулирования вопроса Карабаха, что до 2023 года, что после, я всегда отмечал, что если в силовом сценарии освобождения региона от оккупации есть однозначность и определённость, то в дипломатических усилиях всегда присутствуют тормозящие либо срывающие процесс факторы. И армянская сторона будет ими пользоваться, правда, с небольшой поправкой – какая именно армянская сторона и с какими именно целями.

Когда 12 февраля, прозвучали выстрелы у условной границы в Зангиланском районе, было понятно, что Ереван возвращается к практике дестабилизации обстановки и срыва всех тех дипломатических усилий, что прилагались уже после 24-часовой войны 2023 года. Вместо перспективы добрососедства был выбран привычный путь натянутости и недоверия.

С другой стороны, а кто сделал первый выстрел? Согласно армянским источникам, это были представители армянского незаконного вооружённого формирования «Еркрапа», считающегося в самой Армении добровольческим народным ополчением. Данное НВФ с начала 2024 года рассредоточивалось вдоль границы с Карабахом и, было очевидно, что выстрел с этой стороны так или иначе, но должен будет прозвучать, с учётом истории данного НВФ и его диверсионно-террористического наследия. Не пограничные войска, а именно террористы находятся на страже границы Армении и Азербайджана.

Но вот вопрос: выстрелы прозвучали по распоряжению кого именно? Никола Пашиняна, который демонстрировал в последнее время открытость для мира, или реваншистов, продолжающих, пускай и в меньшинстве, но играть свою роль в политике Армении и влиять на события, хочется того официальным властям или нет? Можно было бы говорить с долей уверенности, что реваншисты в данном случае взяли на себя инициативу в проведении данного террористического выпада, с целью сорвать дипломатические усилия по решению мирных вопросов, если бы не небольшой нюанс…

Буквально накануне обострения на границе премьер Армении Никол Пашинян дал интервью британскому изданию The Telegraph, в котором облил Азербайджан грязью. По сути, всё интервью было посвящено именно теме дискредитации и обвинений Азербайджана, при этом бездоказательных, просто набор эмоций и агрессии. Казалось бы, если ты готов к заключению мира со страной, с которой находился десятилетиями в состоянии войны, то разве это не опрометчивый шаг, накидываться на неё с пакетом манипулятивных обвинений, да ещё через СМИ страны, Великобритании, которая является многолетним и надёжным партнёром Азербайджана?

Какой-то непродуманный и диссонирующий своей логикой и рациональностью поступок. Хотя, какая логика? Какой рационализм?

Интервью Пашиняна The Telegraph удивительным образом совпало с очередной провокацией на границе с Азербайджаном. Сначала притянутые за уши обвинения, а затем собственноручно сотворённое “доказательство”, подтверждающее эти обвинения. Очевидно, что даже нынешнее руководство Армении, демонстрирующее усталость от конфронтации и нерешённости территориальных вопросов, не готово отказываться от рудиментов прошлого. Пашинян, при всех внешних миротворческих телодвижениях, видит больше перспективы в сохранении напряжённости на границе с Азербайджаном для продолжения привлечения внимания к армянскому вопросу как среди старых, так и новых союзников Еревана.

А потому, каков смысл решать данную проблематику, являющуюся для нынешнего руководства Армении, а также оппозиции, испытывающей более агрессивные реваншистские амбиции, плодотворной почвой?

Смысла в этом нет, из чего и следует, что провокации были, есть и будут. К сожалению, в настоящем историческом промежутке времени таковы реалии и разрешения этой проблематики не предвидится, как бы это не старался имитировать Ереван.

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель, специально для Minval.az