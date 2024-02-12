Опасная игра EUMA. Почему предупреждения Баку надо было слушать вовремя

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На условной границе Азербайджана и Армении довольно долго было тихо. Не было ни инцидентов, ни попыток «прощупать» передний край. Этот факт в одном из своих интервью отметил даже президент Азербайджана Ильхам Алиев. Но теперь на условной границе вновь стреляют, и вновь взлёт напряженности спровоцировала Армения.

По последним данным, на участке Гасан — Зангелан условной границы Азербайджана и Армении снайперским выстрелом с армянской стороны ранен азербайджанский пограничник. Напомним ещё раз: и выстрел, и то, как снайпер, сделав свою «работу», покидает позицию, зафиксировано камерами видеонаблюдения.

Для специалистов эти видеозаписи является исчерпывающим доказательством: инцидент вовсе не был случайным. Речь идёт о намеренной и спланированной провокации ВС Армении, направленный на рост напряженности. Армении может, конечно, выступать заявлениями в стиле «я не я и снайперская пуля не моя», обещать провести расследование и даже наказать виновных, но в реальности в такое «самоуправство» не верится.

С армянской стороны не просто пальнули в белый свет как в копеечку. Обустроенные снайперские гнезда и сами снайперы на границе случайно не появляются. Вряд ли Ереван настолько не контролирует своих пограничников. Скорее имело место этакая «разведка боем». А затем – неуклюжая попытка снять с себя ответственность. А то ведь неудобно как-то получается: всю дорогу пугали себя и европейцев «азербайджанской угрозой», стращали, что вот завтра «злые турки» пойдут захватывать «Джермук» (Истису), «Горис» (Герус) или «Сисиан» (Гаракильсе), а первый выстрел прозвучал с армянской стороны?

Любопытно, конечно, поинтересоваться, какой релиз на этот раз выпустит EUMA. Речь не просто об остатках репутации европейских наблюдателей, которые и в бинокль на близком расстоянии теперь не разглядеть. Покровители Армении, и прежде всего Франция, практически открыто играют на обострение.

Об этом говорилось уже не раз, но тем не менее напомним: Армения – из тех стран, которые слишком опасно обнадёживать. О новых территориальных захватах в Ереване мечтали всегда. Если до 44 дневной Отечественной войны в форме «надо у этих турков ещё что-нибудь захватить, чтобы сделать их более уступчивыми на переговорах», то после победы Азербайджана вместо «новой войны за новые территории» мечтают уже о реванше. И не просто мечтают – здесь ищут внешних покровителей, которые преподнесут Армении результаты этого самого реванша.

И вот теперь Франция дарит Армении надежду на успех этого самого реванша. Уже развёртывание на условной границе EUMA в Ереване сочли этаким «окном возможностей» для новых провокаций, точнее, индульгенции на них. Евронаблюдатели разворачивали бинокли исключительно на Азербайджан и даже не пытались отследить, что происходило и происходит в Армении. Где после размещения евронаблюдателей, а тем более увеличения численности евромиссии не сомневались: что бы ни произошло, виноватым будет объявлен Азербайджан.

Европа ждёт исключительно нападение Азербайджана на Армению, но никак не наоборот. Ещё больше Ереван воодушевили оружейные подарки Франции – и непосредственно французские, и оружие, произведённое в Индии по французским лицензиям. Насколько эти «пипеточные поставки» повышали шансы Армении на военный успех – вопрос открытый, но в Ереване никогда не сомневались, что за их территориальные мечты должны воевать другие. И в результате здесь крепла уверенность: вот ещё немного – и Франция преподнесёт Армении успешный реванш на блюдечке с трёхцветной каемочкой.

В Баку неоднократно предупреждали, что эта политика Парижа ведёт только к росту напряженности в регионе. Но в Париже все это пропускали мимо ушей. Более того, здесь продолжали подливать масло в огонь. Визит на границу французского жандармского генерала, попытка разведывательного проникновения того самого гражданина Чехии, который пытался выдать себя за заблудившегося альпиниста – всё это, по мнению азербайджанского экспертного сообщества, включая и Minval.az, явно указывает на подготовку с армянской стороны при активном участии, вернее, соучастии Франции сценария этакого «молниеносного вторжения». На таком фоне снайперский выстрел на границе – это уже откровенная «разведка боем». А ещё – провокация.

Наконец, в эту же схему ложится и агрессивный тон Никола Пашинина в беседе с журналистом британской The Telegraph. Судя по всему, французские бронетранспортеры «Бастион» и индийские гаубицы, произведенные по французский лицензии, произвели на Ереван такое же впечатление, как и пистолет на человека, который размахивает своим новым «приобретением» по поводу и без повода – и рано или поздно нарывается на предупредительный выстрел.

И что же – «в лучших домах Европы» всего этого просто не понимают? Вряд ли. Как бы плохо не работали там разведка и аналитические службы, не замечать очевидных вещей уже не получается. А значит, все грубее и циничнее. В самом деле, для того, чтобы держать эту самую миссию близ границы Азербайджана и Армении, нужны хоть какие-то аргументы. И если на границе тишина, никто не на кого не собирается нападать, то к чему вообще всё это «бинокль-шоу»?

А устроителям всей возни с европейской наблюдательной миссией нужен повод держать эту миссию в регионе. Нужны пусть и сфабрикованные и спровоцированные, но все же «доказательства», что здесь действительно существует риск войны. Нужен конфликт в рабочем состоянии.

Более того, понятно, что Армения для устроителей этих игр – не более чем расходный материал. Здесь прекрасно понимают, что Азербайджан не станет мириться с перманентной угрозой своей безопасности, территориальной целостности и государственному суверенитету. Тем более не станет терпеть реальную опасность для возвращающихся в Зангеланский, Губадлинский, Лачинский, Кельбаджарский районы бывших вынужденных переселенцев. Но больно в этом случае будет уже Армении, а не её покровителям. Которые век назад эту самую Армению уже один раз «сдали». И если Ереван готовится прыгнуть на те же грабли…

Нурани, обозреватель