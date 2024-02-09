Предатели

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Немецкая внешняя политика — в центре громкого скандала. Авторитетная и информирования британская The Financial Times публикует данные, насколько сенсационные, насколько же и ожидаемые: Германия срывает поставки оружия Украине.

Предполагалось, что ФРГ проведет переговоры с Чехией, Словенией, Польшей и Грецией, те отправят Украине имеющееся на вооружении оружие советского и российского производства, а взамен Берлин поставит им продукцию собственных оружейников. Но ни одного контракта подписать не удалось. И вряд ли потому, что, к примеру, Петр Павел, президент Чехии, отставной генерал и бывший председатель Военного комитета НАТО, оказался слишком «прижимистый». Политической воли не хватило у Берлина, где Украину просто предали. За два года войны Берлин «расщедрился» на поставку Киеву всего 20 «единиц» танков. Для сравнения — Франция подкинула Армении полсотни бронетранспортеров. «Бастионы», конечно, далеко не «Леопарды», но цифры, прямо сказать, впечатляют.

В самом начале украинской войны, когда теперь уже бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник публиковал по поводу запаздывающей немецкой помощи обидные коллажи с пулей, приклеенной на раковину улитки, называл канцлера ФРГ Шольца «ливерной колбасой» (за что потом извинился) и т.д., главу украинского диппредставительства обвиняли в недипломатичности.

Но вот Украина посла отозвала, тон сменила, а танков все равно нет. Есть только обещания и отговорки.

Наличествует, конечно, и официальная версия, которая немецкий истэблишмент отнюдь не красит. После падения Берлинской стены Германия безжалостно «секвестировала» и свою армию, и ВПК.

Более того, Евросоюз тщательнейшим образом следил, чтобы оружие ни в коем случае не экспортировалось в государства, вовлеченные в реальные конфликты. В результате сегодня бундесвер практически небоеспособен, арсеналы пусты, производственные мощности ВПК далеко не те, какими они должны быть. Это правда. Но не вся.

Германия, член НАТО и ЕС, представительница «старой Европы», выступает в качестве послушного инструмента Кремля. Причем действовали вовсе не исходя из «общих ценностей», «тревоги за судьбу мира» и т.д. И тем более немецких лидеров трудно уподобить героине Одри Хепберн — принцессе Анне из фильма «Римские каникулы», которая на вопрос о возможности европейской конфедерации отвечала: «Я верю в это, как в добрые отношения между людьми».

Москва «продвигала» свое влияние за счёт поставок нефти и газа. И – будем реалистами, – базирующихся на этом коррупционных схемах. Герхард Шредер — пример показательный, но вряд ли единственный. И да, проблема в этом случае не столько в тех, кто «дает», сколько в тех, кто готов «брать». Потому как европейские политики слишком часто оказываются завязаны в крупные коррупционные скандалы — то с Россией, то с Катаром, то с иракской нефтью ещё во времена Саддама Хусейна. В результате еще в 2008 году Германия и примкнувшая к ней Франция заблокировали на саммите НАТО в Бухаресте предоставление Украине «Плана действий по членству» в Североатлантическом альянсе.

На тот момент, напомним, оккупации Крыма еще не произошло, Украина полностью контролировала свою территорию, располагала выходом в Чёрное море, границами с несколькими странами НАТО и вполне могла претендовать на членство в альянсе. Предоставление такого плана, уверены эксперты, уже могло сыграть роль «зонтика» и предотвратить нынешнюю войну. Но в Берлине предпочли не портить отношения с Кремлем. И просто «сдали» Украину – точно так же, как предали Грузию.

В самом деле, в излишней близости с Москвой предписано обвинять, к примеру, венгерского лидера Виктора Орбана.

Да, у Будапешта очень часто оказывается в Евросоюзе и НАТО «особая позиция» по многим вопросам, в том числе и помощи Украине. Но Венгрия при этом играет открыто. В Будапеште чётко заявляют, чего ждут и от Украины, в том числе касательно закарпатских венгров, и от партнёров по ЕС и НАТО. А поведение Германии точнее всего было бы назвать подлостью. Венгрия никогда не давала Украине тех обещаний, которые не собиралась выполнять. А в Берлине Киеву обещания давали весьма щедрые. Но когда дело дошло до их выполнения, пардон, уползли в кусты, оставив истекающую кровью Украину на произвол судьбы. Как показывает публикация FT, не смогли реализовать даже договорённости со странами Восточной Европы «советское оружие для Украины в обмен на немецкое для самих».

При этом, ещё раз, речь идёт о выполнение обещаний, которые на самом высоком уровне давались реально воюющей стране. Где свои военные планы на фоне внешнего вторжения строили, исходя в том числе и из немецких обещаний. И да, речь об оружии, а не о количестве справок, необходимых для получения шенгенской визы. К сожалению, в Киеве, да и в других странах в ходе переговоров с представителями ФРГ рассчитывали, что имеют дело с политическими наследниками Конрада Аденауэра и Вилли Брандта. Но в реальности иметь дело приходилось с «розовыми пони». А точнее, с «ливерной колбасой».

А это уже не вопрос государственных интересов и даже коррупции. Это вопрос порядочности. Которой немецким политикам катастрофическим образом не хватает. Так что Мельник извиниться мог, но послевкусие от «ливерной колбасы» остается.

Нурани, обозреватель