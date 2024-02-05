На пороге новой главы истории

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В среду в Азербайджане состоятся внеочередные выборы президента страны. Это будут первые выборы, которые пройдут на всей территории государства. Никогда еще в истории независимой республики наш народ не выбирал руководителя государства, имея возможность проголосовать в любой его точке. В этом смысле, грядущее голосование откроет, несомненно, новую главу в нашей истории.

Период, который начнется со среды, мы назвали «новой главой в истории» не только по отмеченной выше причине. Безусловно, голосование носит в себе определенный символизм. Но этой главе присущи будут ряд других, не менее заметных элементов новизны. Со вступлением в должность новоизбранного руководителя государства наш народ даст старт неразработанной прежде общенациональной доктрине, которая будет содержать в себе немыслимые ранее стратегические цели и решение неведомых доселе задач и вызовов.

Страна освобождена от многолетней оккупации (правда, остались еще ряд эксклавов); ненавистный враг изгнан; идет ускоренное восстановление деоккупированных районов и устранение последствий его варварства; карабахцы и зангезурцы готовятся к возвращению в свои дома под завистливым взором зарубежных недоброжелателей. Полным ходом идет также строительство железных и автомобильных дорог, которые станут важным звеном в Срединном коридоре, соединяющим Азию с Европой. Впереди нас ожидают еще немало интересныx сюжетов, связанных с отношением Армении к взятым на себя в ноябре 2020 года обязательствам. Но тем не менее и независимо от этого, железнодорожные составы и большегрузные автомобили, равно как и рядовые граждане, обязательно будут ездить между Нахчываном и остальной частью Азербайджана. И не только через территорию Ирана, но и не пересекая дважды приграничную реку Араз. Сомнений в этом не может быть никаких, хотя бы потому что не сможет Армения долго продержаться при закрытых границах (да и смысл в этом самоубийственном затягивании!). А закрытыми они останутся, пока в этой стране не осознают, что обязательства нужно выполнять, коли взялись за гуж. Если надо будет, то вечно.

Отвечая примерно месяц назад на вопросы журналистов отечественных телеканалов, президент Азербайджана Ильхам Алиев раскрыл гражданам, в чем была необходимость проведения у нас новых выборов. В новый период своей истории страна должна вступать не только обновленной, но и с новой повесткой, новыми целями и четким пониманием природы новых вызовов и того, как их решать. Как часто приходится использовать слово «новый»!

А ведь, действительно, мир сегодня стоит на пороге глобального переформатирования. Растет число стран, обладающих ядерным оружием, что, разумеется, не может не тревожить. Один тот факт, что нам, возможно, в скором времени придется соседствовать уже не с одним, как многие десятилетия, ядерным государством, (что тоже будет иметь определенные последствия для региона), просто обязывает нас думать о новом контексте. И он, несомненно, включает в себя три важных направления: национальную безопасность, экономику и социальную стабильность (важнейшим элементом которой является внутреннее благосостояние).

Эти три столпа о которых можно говорить бесконечно (и мы обязательно рассмотрим их в наших последующих публикациях) как раз и станут основой долгосрочной общенациональной доктрины, которой будет дан старт с символической даты 7 февраля — в тот день, когда азербайджанский народ, проголосовав на выборах своего руководителя, вступит в новую главу своей истории. Каким она окажется — тернистой или свободной от препятствий, трудной или лёгкой, мирной или нет — во многом зависит от зрелости и трезвости всего нашего общества. А поэтому, чтобы снизить все возможные риски, в эту среду азербайджанский народ должен будет сделать правильный выбор и, не сомневаемся, сделает он именно тот самый правильный, испытанный опытом выбор. Выбор в пользу мудрости и опыта.

В добрый путь!

Зухраб Дадашов