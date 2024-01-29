Azexit не затмит для нас Солнцa

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Многие политические обозреватели, оценивая недавний обмен «любезностями» между Парламентской ассамблеей Совета Европы и азербайджанской делегацией, задаются вопросом, почему это произошло именно сейчас, а не, допустим, лет 5 или 10 назад? Ведь если верить докладам этой структуры, то Азербайджан был «исчадием ада» и «олицетворением всего негативного» чуть ли не со дня его принятия в Совет Европы и «не менялся» с тех пор ни на йоту (кстати, эти фразы звучали и в недавних выступлениях в ПАСЕ, мол, «Азербайджан не демонстрировал никакого прогресса»).

А раз так, то что же вдруг сподвигло европейцев задуматься о санкциях и ограничениях полномочий азербайджанской делегации именно сейчас, а не тогда? В чем разница между сегодняшний днем и вчерашним?

Формальным поводом, как мы помним, послужил якобы отказ Баку направить в ПАСЕ приглашение для участия в мониторинге за намеченными на 7 февраля в Азербайджане президентскими выборами. Однако тут и без лишних пояснений очевидно, что это всего лишь повод. Пришли им сегодня приглашение и лиши их этого повода, тут же найдется другой. Потребуют что-то еще. Потом еще, еще и еще. Естественно, эти отговорки — всего лишь повод. В чем же тогда реальная причина?

А лежит реальная причина на поверхности. И озвучить ее вслух европейские политики позорно не решаются. Смелости не хватает. Разница же между сегодняшним днем и вчерашним заключается в том, что тогда азербайджанские территории находились под оккупацией, и в европейских столицах полагали, что этим конфликтом и самим фактом отсутствия контроля со стороны центрального правительства над частью своей территории можно будет манипулировать, использовать это обстоятельство в качестве политического инструмента, а то и вовсе давления. То есть, если говорить простым языком, то цинично играть чувствами изгнанных из своих домов азербайджанских беженцев с целью добиться от азербайджанского правительства определенных геополитических преференций, уступок при заключении тех или иных выгодных контрактов, торговых льгот и т.д. Ведь знали, насколько чувствительным является для нас вопрос потерянной части Родины. И пользуясь этим, нас могли либо задобрить резолюциями и заявлениями (как потом выяснится, ничего не значащими), либо же, напротив, припугнуть. Мол, «смотрите вы тут у нас, если не будете слушаться белого человека, то сперва примем жесткую резолюцию, потом начнем устанавливать прямые контакты с арцахцами, придавать той территории элементы легитимности, субъектность, а затем и вовсе признаем независимость».

Разве не было это подлостью?!

Но случилось совершенно неожиданное! Азербайджанский народ, полностью разочаровавшийся в хвалёных европейских ценностях, так и не дождавшись от Европы справедливости, простого понимания или даже хотя бы человеческого сочувствия, и убедившись в избирательном действии международного права, просто встал, сжал кулак и сам освободил от захватчика свою территорию, самостоятельно претворив в жизнь принципы того самого онемевшего международного права. И лишил манипуляторов их козырной карты.

А вот этого в мире, и в частности на Западе, никто не ожидал. Поняв, что давить на Азербайджан и играть его чувствами больше нечем, в европейских столицах, как и в штаб-квартирах Совета Европы, Евросоюза и других организаций попытались было еще разок, в последний раз попытать счастье и принять новые «страшные» резолюции, но, увидев, что козыри обесценены и давить на азербайджанцев, уже контролирующих ситуацию в Карабахе, что называется, «на земле», уже не получается, западных политиков одолело отчаяние.

Как же теперь быть! Манипулировать больше нечем! На угрозу признать независимость «арцаха» азербайджанцы теперь уже не реагируют так остро, как хотелось бы, а напротив даже хихикают и огрызаются ну и шут с вами, признавайте на здоровье; что это изменит!»

Такой исход совершенно не входил в планы Запада. А ведь и вправду, шантажировать Азербайджан чем-то, связанным с Карабахом, уже не получается. Для нас важны не бумажки, тем более ничего не значащие, а то, кто сегодня реально стоит в Ханкенди. А стоит там азербайджанский воин, и над административными зданиями гордо реет азербайджанский флаг. Отныне и навсегда!

И сегодняшние телодвижения в Европарламенте, ПАСЕ и т.д. связаны именно с отчаянием, которое охватило европейцев в связи с тем, что им больше никак не получится играть нашими чувствами и хоть как-то манипулировать. Просто нечем!

Поэтому и начались эти резкие движения, которых не было вчера, то есть в годы оккупации. А так ведь, не считая этой «мелочи», ничего больше не изменилось. Азербайджан — всё то же «абсолютное зло», что и вчера.

Членство в Совете Европы нам нужно было для продвижения справедливой позиции нашего государства в карабахском вопросе. Которого сегодня уже нет, он остался в прошлом. Стало быть, и членство в организации, абсолютно потерявшей свой авторитет, нам уже ни к чему. Не хотите нас видеть? Мы вас — подавно. Мы — победители. И больше нам ничего не надо. Только Родина, так как Родина — first! Поэтому, трагедии не произойдет и Солнце не перестанет светить, если к Брекзиту добавится еще и Azexit.

Зухраб Дадашев