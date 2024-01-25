Так что же называется «армянским наследием» в Карабахе?

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Власти Армении регулярно обещают выйти на мировой рынок и произвести там фурор с продукцией собственного производства. Народу уже обещали сногсшибательный эффект от средства от ВИЧ под названием «Арменикум» (афера с треском лопнула), «армянских микрочипов» (никаких внятных результатов добиться не удалось), солидные надежды возлагались на ювелирную промышленность, но и там все рухнуло — как оказалось, Армения занималась в основном контрабандой алмазов сомнительного происхождения…

Но в чем армянская верхушка действительно преуспела — так это в конвейерной штамповке фейков и мифов. Где сегодня особое внимание уделяется россказням, будто бы Азербайджан «уничтожает армянское наследие». Причем этот миф готовы подхватывать депутаты Европарламента, представители интеллигенции, сотрудники ЮНЕСКО… И многие, должно быть, рассчитывают, что их сейчас будут хвалить и даже ставить в пример. Но…

Прежде всего, напомним: с 1992-1993 гг. по 2020 год — то есть более четверти века! — продолжалось варварское уничтожение АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО культурного наследия в оккупированном Карабахе. Здесь были уничтожены 64 из 67 мечетей, святилища, усыпальницы, здания медресе, дома, школы, музеи, включая дома-музеи Бюльбюля, Хуршудбану Натаван…Азербайджан постоянно поднимал этот вопрос на самых разных «площадках». Представлял спутниковые снимки и фотографии. Но появилось ли хоть что-то, напоминающее реакцию? Нет. Нуль.

С точки зрения тогдашней мировой общественности, в Карабахе не происходило ничего, заслуживающего внимания. Так почему те же «обеспокоенные представители мировой общественности» никак не выражают свое отношение к реальному уничтожению в Карабахе азербайджанского культурного наследия? Где реакция на разрушение усыпальницы карабахских ханов? На разграбленные музеи, школы, картинные галереи? Где миссия ЮНЕСКО, которую уже несколько лет мадам Азуле никак не отправит в Азербайджан? Если этих персон интересует исключительно христианское наследие, то, во-первых, такая избирательность уже очень дурно пахнет. Особенно в отношении страны, где уже более 1000 лет ислам — религия большинства населения. А во-вторых, возмущенных заявлений по поводу разрушенной армянскими оккупантами православной церкви в селе Куропаткино мы тоже не слышали. Как и по поводу повреждения храма Александра Невского в Гяндже в результате армянского ракетного обстрела. А теперь вдруг проснулась эмпатия?

Но даже если так, то перед тем, как бурно реагировать, плодить заявления и проводить заседания, надо по крайней мере включить голову. Внимательно прочитать все эти заявления, которые в Армении штампуют с такой скоростью, что производители паленого бренди удавились от зависти. И разобраться, что именно в Армении готовы выдать за «историческое армянское наследие».

Да, без помощи специалистов «с налета» многим просто трудно разобраться, где албанские церкви и монастыри, где грузинские, а где армянские: что «армянский» крест на стене изготовлен из камней, привезенных совсем не с того месторождения, откуда везли основные камни для монастырских стен, и т.д. Но иногда нужно просто внимательно вчитаться в армянские же «агитки».

Вот, к примеру, 8 января «государственная служба по охране исторической среды Арцаха» вопит: «…Азербайджанцы разрушили <…> в Мартакерте хачкар, увековечивающий память Арута Бабаяна и Гарика Мнацаканяна. Он был установлен в октябре 2021 года по замыслу и на личные средства отца Арута Бабаяна – Рашида Бабаяна»; Оставим в стороне, что это за новоявленная «государственная служба по охране исторической среды», тем более что даже сам глава незаконной хунты в Ханкенди объявил о роспуске всех ее структур, и почему Агдере именуют «Мартакертом». Просто…что это за «исторический памятник», который появился в 2021 году? Да еще в честь оккупантов?

На уровне британской Би-Би-Си поднимается вселенский вой: ах, такие-сякие азербайджанцы разрушили в Джебраиле армянскую церковь! А эта церковь была построена в оккупированном азербайджанском Джебраиле…в 2017 году! На территории военной части ВС Армении. Уже тогда Азербайджан устами официального представителя МИДа предупреждал, что это незаконная постройка. И что же — все те, кто этот миф тиражировал, дружно оказались не в курсе?

Или еще один прецедент — «древняя церковь» в Лачине, спешно возведенная в конце девяностых годов на месте разрушенного дома азербайджанской семьи Ибрагимовых. Это и есть «древнее армянское наследие»?

Доходит до смешного. Ревнители «армянского наследия» готовы поднимать шум и визг, когда Азербайджан начал планомерно разбирать и сносить в Шуше типовые блочные пятиэтажки. За техническим состоянием этих домов во время оккупации никто не следил, многие из них получили повреждения во время боевых действий. Наконец, эти безликие бетонные коробки просто не вписываются в новую концепцию возрожденной Шуши. Но кто и почему объявил их именно «армянским наследием»?

Или еще один прецедент. Армянские пропагандисты поднимали жуткую истерику по поводу… табличек-указателей на армянском языке с придуманными оккупантами арменизированными названиями азербайджанских городов, сел, рек…Обвинения пытались выдвигать даже против президента Азербайджана.

Но так уж ли это неожиданно? Признать, что никакого «христианского наследия» Азербайджан не разрушает, что древние церкви и монастыри взяты под охрану, что церковь Казанчи реставрируют, армянская пропаганда не может — легче сразу утопиться. Так где же найти прецедент «уничтожения армянского наследия»? Вот и приходится идти на откровенные фальшивки. Или объявлять «армянским наследием»… правильно, следы армянской оккупации на освобождённых азербайджанских землях. Неважно, «хачкары» ли это в честь погибших «зинворов», таблички с придуманными оккупантами названиями и т.д.

И вот интересно: неужели кто-то всерьез полагал, что Азербайджан это «наследие» обязан бережно хранить? Тогда, может, уважаемые европейцы покажут нам памятники в честь немецких оккупантов первой и Второй Мировой войны на территории своих стран? И не объявят ли завтра «армянским наследием» мины, которые оставила в наследство Азербайджану армянская оккупационная армия?

Смеем заверить: такое «наследие» Азербайджан постарается обезвредить. А свое — сохранить и возродить.

Нурани, обозреватель