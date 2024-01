Хикмет Гаджиев: Горбачев, отдавший приказ убивать, удостоен Нобелевской премии мира

Красные гвоздики стали символом «Черного Января», сопротивления и стремления народа Азербайджана к независимости.

Об этом помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал на своей странице в соцсети «Х».

«Как ни странно, бывший лидер СССР Михаил Горбачев, отдавший приказ убивать невинных мирных жителей в Баку, был удостоен Нобелевской премии мира спустя пару месяцев в 1990 году», – отметил Хикмет Гаджиев.

Red Carnations became the symbol of Black January 20th, resistance and aspiration for independence of Azerbaijani people.

Ironically, former USSR leader Mikail Gorbachov, who ordered a massacre of innocent civilians in Baku, was awarded with the Nobel Peace Prize a couple of… pic.twitter.com/kwoBvwVShW

— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) January 20, 2024