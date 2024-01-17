Чего испугался Европарламент и чем обусловлено «умное» решение?

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Наблюдательной миссии Европарламента (ЕП) на внеочередных выборах президента Азербайджана 7 февраля не будет — теперь это официальная информация.

Как говорится в заявлении общеевропейского законодательного органа, ЕП не будет наблюдать за президентскими выборами в Азербайджане и, следовательно, не будет комментировать ни процесс, ни результаты, которые будут объявлены впоследствии. Как дополнительно подчеркивается в заявлении, «ни один отдельный член Европейского парламента не уполномочен наблюдать или комментировать этот избирательный процесс от его имени». Есть как бы и официальное объяснение. МИД Азербайджана не направил приглашение Европарламенту. Но такому приглашению — или «неприглашению» — предшествует конфиденциальный обмен мнениями, и официальное приглашение направляется уже по его итогам. А здесь нет сомнений, что приезжать отказались именно представители ЕП.

И вот разобраться с «анатомией» этого отказа было бы как минимум небезынтересно. Прежде всего, напомним: Азербайджан находится вне сферы ответственности Европарламента. Наша страна не является членом Евросоюза, не запрашивает для себя статус кандидата и вообще не намерена ждать в «европриемной», когда до нее снизойдут чиновники, возомнившие себя «большими дядями». Одно только это — уже повод задать вопрос, а стоит ли Европарламенту присылать в Баку свою «наблюдательную миссию», которая явно берет на себя роль этакой «ревизионно-оценочной комиссии». Особенно теперь, когда отношения Азербайджана с Европарламентом по вине евродепутатов испорчены вконец. Переварить победу Азербайджана в Карабахе евродепутаты оказались просто не в силах. Здесь рукоплескали Пашиняну и едва ли не с пеной у рта требовали ввести против Азербайджана санкции. Насколько эту инициативу «проплатил» российский «Газпром» — этот вопрос в коридорах Европарламента не озвучивали. Зато с удовольствием озвучивали самые нелепые фейки в адрес Азербайджана.

Причем началась эта истерика задолго до локальных антитеррористических рейдов Азербайджана в Карабахе и демонтажа хунты. В нашей стране не забыли — и не забудут! — как спикер Европарламента Роберта Метсола требовала от спикера Милли Меджлиса Сахибы Гафуровой запретить депутату Туралу Гянджалиеву комментировать коррупцию в Европарламенте. Дело было в разгар скандала вокруг вице-спикера ЕП Евы Кайли, со всем пикантными подробностями вроде попыток удрать от полиции с сумкой, набитой наличностью, но госпожа Метсола в своем письме требовала запретить депутату ММ высказываться по поводу коррупции в Европарламенте. По какому праву? И как именно в Азербайджане эти ее скандальные требования должны были выполнить — ввести цензуру в СМИ и соцсетях? Все это мадам Метсолу не волновало. А вот заявления Гянджалиева, что наворованное в Карабахе золото перетекает в карманы евродепутатов, волновало, и даже очень.

Понятно, что с таким «бэкграундом» Европарламент в вопросе направления миссии на выборы в Азербайджан оказался в непростом положении. Здесь уже понимают, что выборы организованы на высоком уровне, что в стране стартует агитация, причем и платная, и бесплатная, дебаты в прямом эфире, WEB-камеры на участках, регистрация наблюдателей и активная работа СМИ. И в такой ситуации евродепутаты не могут просто приехать и сказать, что «выборы плохие». Для этого придется представлять хоть какие-то доказательства — и не опозориться, как это уже было при попытках перевирать Избирательный кодекс Азербайджана. И Европарламент принял «умное», как кажется его верхушке, решение — не ехать на выборы ВООБЩЕ. Более того, руководство Европарламента намерено еще и лишить права высказывать свои оценки отдельных депутатов, особо подчеркнув, что, дескать, «ни один отдельный член Европейского парламента не уполномочен наблюдать или комментировать этот избирательный процесс от его имени». Развернутая еще в 2013-2014 годах кампания шельмования отдельных депутатов ЕП, которые посмели приехать в Азербайджан и не озвучивать здесь фейки, а честно и объективно оценить выборы президента, дает предостаточно пищи для размышлений.

Здесь можно было бы поставить точку. И отметить, что «перевод» решения ЕП ясен: «сказать, что выборы плохие, мы не можем, признавать их хорошими не хотим». Но есть еще одно, и, возможно, самое важное обстоятельство. Это первые выборы, которые пройдут на всей территории Азербайджана, включая бывшие оккупированные территории. Они охватят Зангелан и Физули, Шушу и Джебраил, Ханкенди и Ходжалы. Это полностью соответствует международному праву и признанным границам Азербайджана. Но, похоже, поездка европарламентариев именно на эти выборы и фактическое их признание слишком уж нервирует апологетов «борьбы за права армян». А точнее, получателей денег от армянского лобби и тех, кто прокачивает через это лобби свои политические заказы. Влияние приезда/неприезда миссии Европарламента на восстановление территориальной целостности Азербайджана нулевое, на легитимность выборов – тем более, но стремление выслужиться перед спонсорами нельзя не заметить.

Формально, конечно, Европарламент вправе отказаться от мониторинга. И это не тот случай, когда надо выступать с нотами и заявлениями. Но на фоне всех проармянских бумажек, которые наплодили его депутаты осенью 2023 года, отказ мониторить первые выборы на всей территории Азербайджана воспринимается уже по-другому. А политическую ответственность никто не отменял.

А.Шакур