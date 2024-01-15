Эльхан Шахиноглу: Вопрос карт ясен, и здесь решает не только Армения

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Мир продолжает бурлить. Не успели завершиться выборы в Тайване, которые из-за столкновения интересов на этом острове США и Китая привлекли внимание всего мира, так сегодня уже в Давосе, за день до старта Всемирного экономического форума политический бомонд по инициативе Украины обсуждал российско-украинский конфликт. Между тем, несмотря на все пертурбации в мире, главной политической повесткой нынешнего года для Азербайджана станет вопрос мирного договора с Арменией. Будет ли документ подписан или Армения вновь упустит свой шанс? Прокомментировать ситуацию Minval.az попросил политолога Эльхана Шахиноглу.

– Армения хочет, чтобы у мирного договора были страны-гаранты. Азербайджан считает, что в этом нет необходимости. Пойдет ли наша страна на уступки в данном вопросе?

– На днях президент Ильхам Алиев четко раскрыл свою позицию, сказав, что в переговорных процессах и при подписании мирного договора нет необходимости в государствах-гарантах. Но, если Армения станет настаивать, то возможен вариант допуска к процессу какой-либо нейтральной страны. Например, Азербайджан никогда не признает Францию в качестве государства-гаранта. Против участия США выступит Россия. При этом, не думаю, что реальна также ситуация, когда США и Россия одновременно выступят гарантами. Более-менее приемлемым вариантом можно было бы считать в качестве государств-гарантов Турцию и Россию, но пойдет ли на это Армения? Это один из самых важных вопросов.

Позиция президента такова, что стороны подписывают документ и признают территориальную целостность друг друга. В чем здесь роль тех самых гарантов? Считаю, что сама Армения может уступить в данном вопросе и отказаться от гарантов.

– Для определения границ между государствами Армения настаивает на карте 1975 года и поздних годов. А Азербайджан предлагает выявить саму методологию определения границ. Сумеем ли мы договориться?

– Вопрос карт предельно ясен и не будет разрешаться только лишь исходя из позиции Армении. Победителем в карабахской войне стал Азербайджан. И в мировой истории до сих пор не было случая, чтобы побежденный диктовал и навязывал победителю какие-то условия. Если Армения ссылается на карты 75-о года, то мы обладаем другими картами, например, времен Азербайджанской Демократической Республики и последующих периодов. Этот вопрос невозможно решать, только лишь исходя из карт. Вообще считаю, что обсуждение территорий будет длится долго. Об этом сказал и сам глава государства. Мирный договор должен быть подписан, а вопрос территорий может обсуждаться даже на протяжении десятилетий. У нас есть пример Грузии, – стратегический партнер Азербайджана, однако до сих пор стороны согласовали между собой лишь 70% границ. А Армения в свое время оккупировала не только Карабах, но и все наши границы. Так что спешить в данном вопросе не стоит и самому Азербайджану, который уже владеет ключевыми высотами на границах. Армения, в свою очередь, тоже понимает, что обсуждение может затянуться на годы. Возможно, даже на 20-30 лет. Но для Азербайджана это не создаст никаких проблем.

– Армения должна предоставить Азербайджану возможность беспрепятственного прохода граждан на участке между Зангиланом и Ордубадом. Калининградский пример здесь полностью подходит?

– Зангезурский коридор должен быть открыт. Должен быть предоставлен гражданам Азербайджана беспрепятственный проход по этому коридору и в этом нет ничего необычного. Мы же не собираемся посещать какую-то другую страну, пройдя через Армению. Речь идет лишь о беспрепятственном проходе людей с материковой части нашей страны в Нахчыван. При этом Азербайджан с пониманием отнесся к транзиту через Армению грузов других стран. То есть, на границе они могут подвергаться проверке. Но только не граждане Азербайджана.

Есть так называемый калининградский опыт, когда Россия беспрепятственно поддерживает отношения с Калининградом, который не граничит с этой страной. И это происходит даже тогда, когда европейскими государствами против России применены санкции. Так что Азербайджан будет настаивать на этой своей позиции и в некотором роде Армения это понимает. Считаю, что они вынуждены будут уступить. Они понимают, что упустили возможности Зангезурского коридора.

Президент Азербайджана четко сказал, что, если этот коридор не будет открыт, то, соответственно, с Арменией не будет открыт ни один другой коридор. А ведь речь не идет о каком-то отдельном транспортном коридоре. Он является неотъемлемой частью транспортного коридора в рамках Шелкового пути. И армяне вновь останутся в стороне от больших региональных проектов. Так же, как в начале девяностых годов из-за своей агрессивной политики они лишились трубопроводных проектов. Хотя тогда по дипломатическим каналам им было предложено провести Баку-Джейхан через Армению. Они отказались, и в результате все проекты прошли через территорию Грузии, которая на них заработала.

И если теперь Армения упустит и этот проект, то вновь останется в стороне, поскольку Азербайджан уже подписал протокол о намерениях с Ираном и реализует проект посредством этой страны.

– Что можно ожидать в случае, если переговоры по мирному договору зайдут в тупик? Еще одна война в будущем?

– Прежде всего, мирный договор нужен самой Армении. Азербайджан и без того реализует свою политику. Вопрос границ, коммуникаций – во всем этом Армения должна быть заинтересована намного больше нас, поскольку без мирного договора напряжение в регионе может вновь возрасти. К тому же, президент сделал еще одно очень важное заявление относительно вооружения Армении. Было сказано, что, если эта страна продолжит вооружаться, то Азербайджан вынужден будет прибегнуть к превентивным мерам, что создаст для Армении очень большие проблемы. Есть еще один фактор. До тех пор, пока Армения не урегулирует отношения с Азербайджаном, она не сможет улучшить их и с Турцией. Так что, если Никол Пашинян станет исходить из логики, то он подпишет мирный договор в течение нынешнего года. И на мой взгляд, все к этому и идет. Есть реальная перспектива подписания этого документа. А вопрос границ и коммуникаций останется вне этого документа.

– Какие новые направления национальной стратегии вы бы выделили?

– Мы в принципе достигли своих целей в формировании новой национальной идеи. Однако на этом нельзя останавливаться и успокаиваться. Следует и дальше укреплять социально-экономический потенциал. Считаю, что необходимо менять парламент, который сегодня не в состоянии реагировать на новые вызовы. Тогда появятся и новые цели. Что касается экономических реформ, то ведомство, за них отвечающее, уже фактически разрослось до полномочий уровня Кабинета министров и здесь тоже есть необходимость в реформировании. И наконец, необходимо расширять полномочия муниципалитетов.

Рауф Насиров