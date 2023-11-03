Талгат Калиев: Азербайджан поменял геополитическую картину на Южном Кавказе

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Сегодня проходит 10-й саммит стран Организации тюркских государств (ОТГ). Президент Казахстана и другие лидеры организации поздравили президента Азербайджана Ильхама Алиева с восстановлением полного суверенитета страны. А тем временем укрепление отношений с тюркскими государствами является одним из основных приоритетов внешней политики Азербайджана, о чем неоднократно говорил Ильхам Алиев. Фундаментом этих отношений являются этнические и культурные корни, язык, общее прошлое. С момента создания ОТГ прошла успешный путь развития, и сегодня обладает большим политическим весом на международном уровне.

О развитии ОТГ в интервью Minval.az рассказал казахстанский эксперт Талгат Калиев.

– Скоро в Азербайджане будут отмечать День Победы. 8 ноября Азербайджан освободил Шушу, что является очень значимым для нас. Как 44-дневную войну воспринимали в Казахстане? Как казахстанское общество реагировало на все происходящее?

– Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил от имени казахстанского народа президента Азербайджана с освобождением Карабаха. Это развитие нового этапа братской для нас страны, Токаев отразил настроение казахстанского общества, которое относится к азербайджанцам как братскому народу. Шуша же является жемчужной тюркского мира. Мы рады, что на древней азербайджанской земле воцарился мир. В период 44-дневной войны и общество, и экспертная среда и политические круги были сильно воодушевлены и солидарны с азербайджанским народом. В социальных сетях, везде, наблюдалась поддержка Азербайджана. Азербайджан поменял геополитическую картину на Южном Кавказе. Новые изменения, которые мы наблюдаем — это глобальные изменения, отвечающие интересам всех тюркских народов.

– Cегодня проходит юбилейный саммит ОТГ в Казахстане. Как вы оцениваете развитие данной организации?

– За последние 10 лет ОТГ прошла качественную эволюцию и сегодня является динамично развивающимся проектом, который постоянно наращивает силу своей компетенции. Если раньше организация была лишь культурным объединением, то сейчас она охватывает много сфер: гуманитарную, научную, экономическую, политическую, сферу безопасности.

В этом году был создан фонд развития экономики. Сегодня же было предложено сделать заявление по ситуации на Ближнем Востоке. Мы уже выходим на уровень согласования политических позиций по тем или иным вопросам. Так что можно говорить о том, что ОТГ постоянно наращивает свою политическую и экономическую субъектность в глобальном смысле этого слова. В условиях геополитической турбулентности у ОТГ имеется весь потенциал для объединения в области безопасности и геополитического позиционирования. Мы, как организация, вместе гораздо сильнее, чем каждая по отдельности. Я думаю, объединить силы по многим векторам необходимо.

– По каким?

– Безопасность, экономика, человеческий капитал. В экономический сфере должен быть прорыв, и он должен способствовать обогащению наших народов.

– Вы затронули сферу безопасности. Как можно улучшить сотрудничество в данной сфере?

– В двухстороннем формате на сегодня имеется сотрудничество между Казахстаном и Азербайджаном, а также Казахстаном и Турцией. Есть подобное сотрудничество также и между Баку и Ташкентом. Однако я думаю, что нам необходима выработка совместного взаимодействия в борьбе с экстремизмом и радикализмом, противодействие любым внешним угрозам, сохранение внутриполитической стабильности нашей страны, поскольку наблюдается негативное влияние внешних трендов.

Например, во Франции мы увидели, как подростки устраивали погромы в разных городах. Мы должны обезопасить себя от подобных действий. Мы должны работать над сохранением культурных и традиционных устоев, у нас есть культурное родство, и мы можем выработать общие подходы к любым нарастающим рискам.

– Какие сферы могут развить страны в рамках этой организации?

– Потенциал развития ОТГ неограничен. Этому способствует и доверие между нашими народами, и культурная близость, и политическая воля лидеров, связанных узами дружбы и доверия. Перспективы есть.

– Позавчера президент Франции Эммануэль Макрон с официальным визитом побывал в Казахстане. Как вы знаете, у него плохие отношения с Азербайджаном и Турцией. С Баку у Парижа достаточно сложные отношения. Как вы оцениваете его визит в страны ЦА?

– Охлаждение в отношениях Франции и Азербайджана имеет ситуативный характер и связано с развитием ситуации вокруг Карабаха. Я думаю, что ЕС и любая его страна должны быть заинтересованы в развитии Транскаспийского транспортного коридора, в котором Азербайджан и Турция будут ключевыми звеньями. Я думаю, что налаживание отношений между Парижем и Баку – это вопрос краткосрочной и среднесрочной перспективы.

– Франция пытается наладить поставку казахстанского урана. Как вы видите транспортировку этого самого урана во Францию?

– Уран не транспортируется самолетами, а только кораблями и железной дорогой. Поэтому тут поднимается значение транспортировки через Транскаспийский коридор. Он будет иметь принципиальное значение.

– Но почему Азербайджан должен согласиться на транспортировку урана для вражески настроенной Франции?

– Я бы не назвал отношения вражескими, они недружественные и охладившиеся. Потому что термин вражеский представляет состояние войны, которой сейчас нет.

– Но ведь между странами идет «холодная война»? Азербайджан поднимает вопросы политики Франции в ее колониях, а Париж через ООН и другие институты пытается надавить на Баку. Поэтому я не думаю, что Баку согласится на транспортировку урана во Францию. Нынешняя позиция Франции имеет реакционный характер.

– Они примут реальность, и прагматизм возобладает, что приведет к улучшению в отношениях двух стран.

Ниджат Гаджиев