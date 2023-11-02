Узбекистану и Казахстану не следует забывать, кто такая Франция

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1 ноября началось центрально-азиатское турне президента Франции Эммануэля Макрона. Свой визит Макрон начал с Казахстана. В Астане он похвалил страну за то, что она не поддерживает Москвы в войне с Украиной. При этом он отметил, что понимает какое «давление оказывается» на республику.

«Франция ценит путь, по которому вы следуете ради своей страны, отказываясь быть вассалом какой-либо державы, и стремясь построить многочисленные и сбалансированные отношения с разными странами в интересах вашего народа. Такая философия близка Франции», — заявил Макрон.

Днем ранее Bloomberg со ссылкой на источники написал, что цель визита Макрона в Казахстан — договориться об увеличении поставок урана. Отметим, что Казахстан занимает второе место в мире по разведанным запасам природного урана. Франция закупала этот самый уран для своих АЭС за три копейки у своих бывших колоний, а именно у Габона и Нигера. Нигер после военного переворота отказался продавать уран Франции, да с и Габоном у Парижа не все так гладко, как ей хотелось бы.

Между тем в рамках визита президенты подписали следующие документы: соглашение между правительствами Казахстана и Франции об учреждении и функционировании Группы Французского агентства развития в Казахстане; соглашение о создании международных (французских) школ и преподавании французского языка в средних учебных заведениях Казахстана; совместную декларацию по стратегическим минералам; соглашение о сотрудничестве, лицензии и поставках между АО «НХ «QazBioPharm» и компанией Boehringer Ingelheim Animal Health France по локальному производству вакцины против ящура в Казахстане; соглашение о совместном строительстве ветроэлектростанций совокупной мощностью 1 ГВт с системой накопления энергии; соглашение об инвестициях проекта по производству и обслуживанию железнодорожных локомотивов в Казахстане.

Президент Франции заявил, что две страны подписали деловые соглашения, включая декларацию о партнерстве «в столь востребованной области редких земель и редких металлов».

Уже сегодня глава Франции находится с официальным визитом в Узбекистане, где назвал президента Шавката Мирзиеева «дорогим братом». Очевидно, что «африканская весна» во французских бывших колониях, которая началась не без помощи России, больно ударила по мягкому месту Франции, и теперь Макрон пытается демонстрировать хоть какое-то свое присутствие в странах Центральной Азии.

По сведениям Bloomberg, одна из целей визита — это склонить республики Центральной Азии к отдалению от России за счет развития связей с Европой.

Однако геополитический расклад таков, что регион Центральной Азии со всех сторон окружен недружественными для ЕС странами (Россией, Китаем, Афганистаном и Ираном). Его связь с черноморским регионом и Европой обеспечивается лишь через Каспийское море и Азербайджан. Точнее говоря, посредством Транскаспийского транспортного маршрута.

Так что «ключ» от региона лежит в руках Баку и, если французский лидер увлечется антиазербайджанской риторикой, и что еще хуже, будет угрожать Баку санкциями, азербайджанская сторона найдет весомые аргументы, чтобы убедить центрально-азиатских друзей пересмотреть свои планы относительно Парижа или склонить их пересмотреть свою политику.

Об отношениях, которые сейчас складываются между Баку и Парижем, все знают. Сложно их назвать нормальными, поскольку теперь Азербайджан, по сути, сталкивается с французской агрессией и нападками в «армянском вопросе».

12 октября министр иностранных дел Катрин Колонна в ходе выступления в Сенате Франции заявила, что официальный Париж инициировал принятие в Совете Безопасности ООН проекта резолюции «О создании условий для возвращения армянского населения Карабаха».

Тогда же Колонна отметила, что упомянутые в резолюции условия содержат «сильные гарантии защиты армян Карабаха, в том числе их исторических и культурных прав, для чего необходимо постоянное международное присутствие».

Словом, Париж будет давить на Баку на международных площадках. А потому и братским тюркским государствам не следует забывать, кто такая Франция и какие у нее реальные цели в том или ином регионе – колониализм, давление, манипуляции. Это сейчас, когда с Россией у нее разлад, а в африканских делах все очень плохо, Франция экстренно зануждалась в странах ЦА, а поменяется конъюнктура, их важность тоже сойдет на нет.

Для достижения своих геополитических целей западные страны делают вид, что оказывают солидарность в ценностном подходе с теми или иными странами. На самом деле их целью является другое – материальный интерес. На примере палестино-израильской войны, думаем, всем и так понятно, в то время как Азербайджан не бомбил мирные поселения Армении, не нарушал нормы международного права, но его обвинили во всех грехах.

Тюркским странам, членам ОТГ, которые углубляют свое сотрудничество и пытаются стать субъектными в международной политике, также стоит применять ценностный подход в защите интересов, территориальной целостности всех членов организации. К примеру, если бы в Астане и Ташкенте Макрон услышал бы от лидеров этих государств негодование по поводу несправедливой позиции Парижа в отношении Баку и карабахского вопроса, то ситуация была бы другой: Макрон понял бы, что имеет дело не с каким-то там маленьким Азербайджаном или единоличными Казахстаном и Узбекистаном, а с целым тюркским миром, который имеет свои принципы и ценностные подходы, и не потерпит неуважения не только к себе, но и ко всем остальным странам-членам ОТГ. В этом случае армянские кляксы во французской политике были бы не особо заметны.

Неслучайно, что в эти дни (2-3 ноября) в Астане должен состояться саммит глав организаций тюркских государств, темой саммита является TURKTIME (Traditions-традиции, Unification – объединение, Reforms – реформы, Knowledge – знания, Trust – доверие, Investments – инвестиции и Mutual Energy – взаимная энергия). Лидеры стран обсудят актуальные вопросы повестки дня, организации примут Астанинский акт и итоговую декларацию саммита, охватывающие ключевые направления многостороннего сотрудничества.

В рамках мероприятия планируется подписание многосторонних документов в областях чрезвычайных ситуаций, метрологии, совместного плана действий по реализации программы транспортного сообщения ОТГ, а также принятие ряда кадровых решений в организации тюркских государств и Фонда тюркской культуры и наследия, решения об объявлении 6 февраля «Днем памяти жертв катастроф и солидарности в рамках OTГ».

Углубление стран ОТГ должно иметь один смысл – выработка единых ценностных подходов и поддержка на всех уровнях стран ОТГ, а в перспективе рассматривать превращение его в союз государств вроде ЕС или НАТО. Только так все страны ОТГ смогут быть защищены от разных внешних угроз и игроков.

Ниджат Гаджиев