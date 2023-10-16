Призрак большой войны навис над Ближним Востоком – расклад Александра Коваленко

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Резня 7 октября в Южном Израиле, получившая название наводнение “Аль-Аксы”, вполне прогнозируемо, не осталась бы без отмщения со стороны ЦАХАЛ и многие эксперты уже тогда опасливо предвещали “большую войну” в регионе. И не безосновательно. Израиль буквально зажат недружественными странами, которые, если не на официальном уровне выражают антиизраильскую политику, то на неофициальном в них присутствуют террористические организации с весьма серьёзным милитарным потенциалом и политическим влиянием.

А потому обладая небольшой территорией и крайне невыгодным географическим расположением, позволяющим противнику зажимать оборону Израиля к морю, любая война с превосходящими силами кажется для этой страны фатальной. Но на протяжении всего своего существования Израиль разрушал этот стратегический догмат. Но речь о другом. А именно, станет ли сухопутная фаза операции «Железные мечи» в секторе Газа причиной новой большой войны в регионе?

В отличие от большинства экспертов, считающих, что – да, станет, я придерживаюсь более сдержанного мнения. Скорее – нет, нежели – да. И вот почему. 7 октября ХАМАС, воспользовавшись эффектом неожиданности и полной растерянностью ЦАХАЛ в первые часы атаки, смог достигнуть максимального результата, нанеся болезненный, но не сокрушительный удар по Израилю. И в целом то, чего добивались кураторы ХАМАС из Ирана, было достигнуто. Тегеран получил масштабное унижение МОССАД, ЦАХАЛ, Израиля.

Но даже после кровопролития 7 октября профиты для Ирана не перестали поступать. Ведь после того, как первые израильские авиабомбы были спущены на сектор Газа, Иран стал получателем профитов уже иного типа – дискредитируя Израиль в информационном пространстве кадрами бомбардировок района и не просто объединяя, но и расширяя антиизральскую коалицию, катализируя антисемитские настроения в других странах.

Понимали ли кураторы ХАМАС из Тегерана, что ожидает их палестинскую марионетку? Конечно, понимали. Они прекрасно осознавали, что после той резни, которую устроил ХАМАС в Южном Израиле, большая часть их функционеров будет уничтожена, а сектор Газа превратится в пыль. Но Иран вёл ХАМАС, да и всех жителей Газы, как овец на закланье, предвкушая эффект до и после массового террора, перерастающего из одной операции в другую.

А теперь возникает вопрос: зачем Тегерану всё это портить?

Во-первых, упущен эффект неожиданности. Любая активность «Хезболла» будет пресечена, да и не особо они активничали, за исключением популистских заявлений и угроз. Очевидно, что точно так же, как в случае с ХАМАС, «Хезболла» не действует независимо, без согласований с Тегераном, и если до сих пор они себя не проявили более обычного, то и в дальнейшем пиковых реакций ожидать не стоит. Опять таки реакция будет – исключительно в рамках привычного и ожидаемого.

С территории Сирии иранские прокси, а так же подразделения КСИР могли бы оказать поддержку вторжением в Израиль, но вряд ли станут это делать, ведь подобные действия будут иметь противодействие, которое уже будет нести прямую угрозу марионеточному режиму Башара Асада. Более того, ВВС ЦАХАЛ наносят регулярные удары по аэропортам Дамаска и Алеппо, что довольно красноречиво указывает на решимость Израиля в вопросе ответных мер, в случае угрозы с территории Сирии.

Что примечательно, в самом Иране не отмечается чрезмерной активности КСИР и иранской армии. Логистика оживлена в рамках обычного, перемещения и концентрации большого количества войск в районах аэродромов для осуществления масштабной переброски войск и МТО не наблюдается. Более того, на границе с Азербайджаном Иран проводит регулярно куда более масштабные, показательные перемещения войск и учения, нежели сейчас отмечается какая-либо его активность.

Таким образом, если говорить о возможной поддержке сектора Газа, об открытии второго или даже третьего фронта, то по внешним признакам это маловероятно. Риск остаётся всегда, никто не говорит об абсолютной безопасности, но любое вторжение в Израиль сейчас как раз не на пользу Ирану. Лишиться не только большей части боевого крыла ХАМАС, но и «Хезболлы», а так же подвести под риск существование режима Башара Асада? Не настолько же Иран глуп.

Во-вторых, сроки проведения Израилем операции «Железные мечи» вряд ли будут превышать среднестатистические показатели их, уже ставших обыденными, войсковых и контртеррористических операций. А это максимум 2 месяца.

Например, крупнейшая со времён «Шестидневной войны» операция ЦАХАЛ «Защитная стена» на западном берегу реки Иордан продлилась с 29 марта по 3 мая 2002 года. При этом она не привела к большой войне в регионе. Аналогично и операция «Нерушимая скала», продлившаяся с 7 июля по 26 августа 2004 года и сопровождавшаяся сухопутной фазой в секторе Газа.

Более чем уверен, что операция «Железные мечи» не займёт времени больше, среднестатистической контртеррористической операции ЦАХАЛ и не приведёт к большой войне, хотя бы по той причине, что к большой войне нужна подготовка куда более основательная и длительная, нежели к войсковой операции ограниченными силами, целью которой является убийство гражданского населения.

Вывод. Призрак большой войны над Ближним Востоком так и останется призраком. Да, порою у этих проявлений анимизма случаются материализации. Но это не тот случай. У антиизраильской коалиции сил на сегодняшний день нет попросту сил, чтобы начать “большую войну”. Террористические акты, диверсионные вылазки и ракетные обстрелы Израиля украдкой – да, на это ресурс есть. Но не более того. Подготовки в большой войне не наблюдается в стане тех организаций и структур, которые вообще на это способны.

Антиизраильская коалиция будет с пеной у рта обвинять Израиль в преступлениях против человечности, организует протесты в странах ЕС и не только, создаст информационное цунами из угроз и обвинений. Но на этом всё. ЦАХАЛУ блеянье со стороны не помешает провести КТО «Железные мечи», как, впрочем, и все предыдущие, более чем полсотни операций, проведённые за последние 75 лет.

Большая война на Ближнем Востоке? Самым красноречивым описанием таких опасений является позиция «Талибан»: “Мы хоть сейчас поддержали бы ХАМАС, но нам далеко идти…”

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель, специально для Minval.az