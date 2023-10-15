Info24: Каким Алиев войдёт в историю

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Ровно 20 лет назад — 15 октября 2003 года — в Азербайджане состоялось голосование за кандидатов в президенты республики, по итогам которого первое место занял Ильхам Алиев. С тех пор он выигрывал выборы ещё четыре раза и продолжает оставаться во главе государства. Каким он войдёт в историю и что изменилось в стране под его руководством — в материале Инфо24.

Ильхам Алиев родился в Баку в 1961 году, окончил МГИМО, там же получил степень кандидата исторических наук и преподавал, а в 1994 году он перешёл в Госнефтекомпанию Азербайджана (SOCAR), где занимал руководящие посты.

В 1997 году он начал политическую карьеру, войдя в состав Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, в 1997 году возглавил Национальный олимпийский комитет, а через пару лет вошёл в руководство партии «Ени Азербайджан» и в 2005 году стал её председателем. Несколько лет он представлял делегацию Милли Меджлиса в ПАСЕ, был избран зампредом ассамблеи и вошёл в состав её бюро.

Летом 2003 года Алиев был назначен премьер-министром Азербайджана и выдвинулся в президенты. На выборах 15 октября он набрал более 76% голосов и одержал победу. Потом ещё четырежды — в 2003, 2008, 2013 и 2018 годах — он выигрывал президентские выборы при высокой поддержке избирателей.

Три важнейших достижения Алиева за 20 лет правления — это установление полного контроля над Карабахом, модернизация и трансформация экономики, а также выстраивание взаимовыгодных отношений с государствами постсоветского пространства и Турцией. Об этом Инфо24 заявил доцент кафедры СПбГУ международных отношений на постсоветском пространстве Ниязи Ниязов.

По его словам, сейчас самая важная задача, которая стоит перед азербайджанским лидером, — это восстановление Карабаха, где многие районы за 30 лет конфликта были «полностью разрушены». Строительные работы там стартовали сразу же, как только Азербайджан вернул себе эти земли и приступил к разминированию территорий.

Главными достоинствами Ильхама Алиева эксперт назвал:

политическую интуицию,

умение «продумывать все свои шаги и просчитывать их последствия»,

способность «всё время смотреть вперёд, не забывая об историческом прошлом».

По его словам, от многих других политиков того же уровня и статуса Ильхама Алиева отличает непоколебимая приверженность собственному слову.

«В своё время президент Путин сказал, что с ним иногда очень сложно договариваться. Но если вы с Алиевым договорились, значит, он будет держать своё слово», — резюмировал Ниязов.

Сумев одержать победу в карабахском конфликте и тем самым восстановить территориальную целостность Азербайджана, не навредив при этом отношениям со множеством стран, Ильхам Алиев продемонстрировал мастерство «политического гроссмейстера», заявил Инфо24 директор исследовательского центра «Ближний Восток-Кавказ» Станислав Тарасов.

Эксперт убеждён, что в этом азербайджанскому лидеру помогает «хорошая дипломатическая выучка», приобретённая в МГИМО.

«Что называется, в коня пошёл корм. Он показал хорошую гроссмейстерскую игру, в отличие от большинства других лидеров. Алиев — это фигура номер один на постсоветском пространстве», — считает Тарасов.

По его словам, президент Азербайджана — это «реальная политическая сила, главная сила на Южном Кавказе».

За годы пребывания на президентском посту Ильхам Алиев не только превратил Азербайджан в одну из самых сильных стран Кавказа, но и восстановил контроль над Карабахом, напомнил Инфо24 политолог Евгений Михайлов. Тем самым, по его словам, глава республики воплотил национальную идею, осуществил мечту народа и исполнил волю своего отца.

Гейдар Алиев спас Азербайджан от «поражений и развала», а его сын продолжил дело отца — укрепил независимость и одновременно отношения с Россией, сумел поставить экономику на рельсы развития и модернизировал армию, тем самым превратив республику в «одну из сильнейших региональных стран».

«Перед этим было тяжелейшее время, когда надо было восстановить экономику, выстроить грамотные и нейтральные отношения с другими странами, не входить ни в один блок, не поддерживать ни тех, ни других, а оставаться самостоятельной страной. Это Алиеву удалось», — отметил эксперт.

Одной из главных черт президента Азербайджана политолог назвал «умение лавировать между сильными странами, умение договариваться», обусловленное в том числе высшим дипломатическим образованием.

«Его можно поставить в один ряд со многими мировыми лидерами. Он грамотный политик», — убеждён Михайлов.

Он считает «сохранение независимости от чьих-либо решений» важнейшим для Азербайджана условием в нынешней ситуации, пока продолжается украинский конфликт.

При этом политолог допускает, что при попытках Армении и дальше увиливать от подписания мирного договора, саботируя при этом открытие Зангезурского коридора, Баку «придётся в силу исчерпания дипломатических ресурсов провести ещё одну небольшую победоносную войну».

«В любом случае, сейчас Азербайджан стабилен. Внутриполитическая ситуация стабильна, а внутренние враги, которые мешали развиваться стране, планомерно зачищались. И всё это — заслуга Ильхама Алиева», — отметил он.

Кроме того, подытожил Михайлов, президент Азербайджана сумел занять максимально выгодную позицию в «определённых отношениях» России с Турцией, помогая их выстраивать и превратив Баку в своеобразный «мост» между Москвой и Анкарой.