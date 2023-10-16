Чего добивается Вашингтон?

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Американская дипломатия на Южном Кавказе угодила в очередной скандал. По информации издания Politico, госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил конгрессменов, что войска Азербайджана в ближайшие недели могут вторгнуться на юг Армении. Правда, участвовали во встрече в основном армянские лоббисты. Как бы это не официальный релиз, а информация со ссылкой на источники. Более того, потом появилось разъяснение: дескать, Блинкен не предупреждал о «нападении», а делился сценариями. А официальный представитель Госдепа США Мэтью Миллер заявил, что информация в статье «ошибочная» и «не отражает то, о чем госсекретарь Блинкен говорил законодателям».

Только, как бы это поделикатнее, во-первых, «дыма без огня» не бывает. Во встрече с Блинкеном участвовали персоны, которые вряд ли могли ТАК присочинить или вести себя по принципу «у меня брат в Вашингтоне держит ресторан, там часто бывает Блинкен и важные люди из конгресса, так вот, он рассказал…» США и их союзники в последние недели вполне официально «разгоняют пугаловки», будто бы Азербайджан готовит нападение на многострадальную Армению. Во-вторых, даже делиться сценариями надо с включенной головой. В-третьих, господин Миллер не может отменить то, что в журналистике называется background. Простите, у Блинкена вообще склонность к безответственным заявлениям. Достаточно вспомнить, как госсекретарь США, прибыв на Ближний Восток в разгар новой войны, заявил: он-де подходит к Израилю не как госсекретарь США, а как еврей. Не станем приводить популярную в соцсетях фразу, которую, как утверждают (чаще всего без ссылок на источник), произнес Генри Киссинджер на переговорах с Голдой Меир: «Я хочу проинформировать Вас о том, что во-первых я – гражданин США, во-вторых государственный секретарь, а только в-третьих – еврей». О том, что у госслужащих такого ранга нет права на личные приоритеты, напомнил Блинкену президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган: «Что это за политик, что это за подход? А что вы ответите, если вам скажут, что подходят к региону как мусульмане?»

Вот и на сей раз приходится задавать вопрос: а насколько хорошо в Госдепе США знают тему? Для начала, Азербайджан многократно, открыто, на всех уровнях заявлял, что у нашей страны нет планов нападения на Армению и захвата Западного Зангезура. Не станем уточнять, хватило ли господину Блинкену знаний французского языка, чтобы понять интервью Radio France представителя президента Азербайджана по особым поручениям Эльчина Амирбекова вообще и его заявление: «Заявления Армении о том, что Азербайджан будет вести войну против ее территории, совершенно необоснованны. Мы уважаем территориальную целостность Армении, как и всех других стран мира». Но интервью президента Азербайджана Ильхама Алиева Euronews на английском языке он должен был прослушать и понять. В том числе и вот этот отрывок: «У нас нет территориальных претензий к армянам, хотя до войны в Армении проживали сотни тысяч азербайджанцев, в отношении которых была применена полномасштабная этническая чистка, их культурное и религиозное наследие было полностью уничтожено. Тем не менее, у нас нет никаких территориальных претензий».

До сведения США по самым разным каналам доводилось, что у официального Баку нет планов «нападать» на Армению и пробивать силой Зангезурский коридор. Наконец, даже Никол Пашинян заявлял в интервью, что не видит особой опасности дестабилизации на условной границе. И что же — в столице США глубоко не в курсе? Или Вашингтон решил «играть на обострение» и раздувать в регионе новый конфликт?

А теперь серьезно. В последние недели и месяцы Азербайджан слишком часто сталкивается с явными признаками «игры», которую ведут против нашей страны связка США — Франция, и Евросоюз. Именно эти силы стоят за принятием в Европарламенте, ПАСЕ и некоторых структурах ООН заведомо антиазербайджанских заявлений.

Более того, те же силы «играют на обострение» и во многих других регионах мира. Как бы не принято озвучивать вопрос, в какой степени именно США и их союзники несут ответственность за войну в Украине, за то, что население этой страны сократилась до 20 миллионов, и если тенденции не изменятся, то судьба украинского народа окажется под вопросом. Но факт остаются фактом: в 2014-м году США и их союзники весьма «избирательно» прочитали текст Будапештского меморандума. Затем несколько лет вели переговоры в рамках «нормандского формата». И в результате не использовали тех инструментов, которые могли бы не допустить первой войны на Донбассе и предотвратить начало второй. Да и сегодня предоставление Украине военной помощи идёт слишком уж медленно. Именно США были основными модераторами на Ближнем Востоке – и здесь тоже вспыхнула война.

Сегодня Вашингтон направляет в регион войска и авианосные группы. Но то ли это решение, которое способно принести мир – и в короткой, и в долгосрочной перспективе?

Но оставим в стороне другие регионы мира и вернёмся к Южному Кавказу. Где ещё в 1992-м году страны Запада, в том числе США, не посчитали нужным реагировать должным образом на территориальные захваты Армении – несмотря даже на наличие четырёх резолюции Совета Безопасности ООН. Никаких санкций и мер давления на Ереван не было. Вашингтон не торопился признавать за Азербайджаном право на самооборону на протяжении всех 30 лет конфликта и армянской оккупации. А теперь совершает весьма опасные политические манёвры в ситуации, когда на Южном Кавказе действительно открылось «окно возможностей» для достижения действительно прочного мира. В последние две недели впервые за все новейшую историю нашего региона наступила настоящая «военно-политическая тишина». С авансцены удалён главный детонатор напряженности – марионеточная хунта в Ханкенди. Но именно в этой ситуации США и Франция не оставляют регион в покое, проводит политику милитаризации, пытаются заново вооружать Армению – словом, намерены вновь превратить Южный Кавказ в «военный полигон».

Можно, конечно, посоветовать господину Блинкену и его команде вместе с новостями подучить и географию. И задать хотя бы самому себе вопрос, по чьей территории, если станет «горячо», там собираются перебрасывать военную помощь Армении – если, конечно, собираются это делать вообще. Турция? Главный военно-политический союзник Азербайджана? Нереально. Грузия? При нынешних отношениях и уровне сотрудничество Тбилиси с Баку и Анкарой? По территории Ирана? И отношения уже Вашингтона с Тегераном позволяют что-то такое осуществить?

Но в чем нет сомнений, так это в том, что нынешние провокационные намёки Парижа и Вашингтона вполне могут толкнуть Ереван на попытки силового пересмотра уже условной границы. И вот здесь уже нести ответственность будет не только Ереван, но и те, кто дёргает армянских политиков за ниточки.

Отдел политики Minval.az