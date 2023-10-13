Делегация Азербайджана в ПАСЕ осудила резолюцию организации по Карабаху |
Анкара осудила действия Израиля против Газы |
Мустафаев: Созданы все условия для мирной реинтеграции армян |
Президент Алиев провел беседу с Лукашенко (фото) |
«Хезболла» заявила о готовности помочь ХАМАС (видео) |
Путин: Россия готова содействовать возобновлению переговоров между Баку и Ереваном (видео) |
Лукашенко сулит «непростые времена» странам СНГ |
Песков: Путин не обсуждал с Алиевым судьбу Варданяна |
Лукашенко недоволен Арменией |
Главное Я - Молния

Мустафаев: Созданы все условия для мирной реинтеграции армян

Мустафаев: Созданы все условия для мирной реинтеграции армян

Наш подход к армянам был и остается гуманным и гуманитарным, созданы все условия для мирной реинтеграции.

С данным заявлением выступил посол Азербайджана в Нидерландах Рахман Мустафаев в ходе интервью нидерландской газете NRC Handelsblad.

«Посол верит в прочный мир с Арменией, позитивно оценивает посредничество президента Европейского Совета Шарля Мишеля, считая его беспристрастным, уверен, что США и Россия могут внести важный вклад в мирный процесс, но при этом сожалеет, что Нидерланды не хотят играть активной роли в этом процессе», – говорится в статье.

«Регион Южного Кавказа давно созрел для мира и процветания. Три страны региона – Азербайджан, Армения и Грузия – могли бы эффективно сотрудничать в сферах торговли, инвестиций и транспорта, обеспечивая связь Востока с Западом», – отмечается в публикации.

Теги:
Из этой рубрики
Делегация Азербайджана в ПАСЕ осудила резолюцию организации по Карабаху
Политика

Делегация Азербайджана в ПАСЕ осудила резолюцию организации по Карабаху

2023/10/13, 20:43
Анкара осудила действия Израиля против Газы
Мир

Анкара осудила действия Израиля против Газы

2023/10/13, 19:54
Мустафаев: Созданы все условия для мирной реинтеграции армян
Я - Молния

Мустафаев: Созданы все условия для мирной реинтеграции армян

2023/10/13, 19:25
Президент Алиев провел беседу с Лукашенко (фото)
Политика

Президент Алиев провел беседу с Лукашенко (фото)

2023/10/13, 18:56
«Хезболла» заявила о готовности помочь ХАМАС (видео)
Мир

«Хезболла» заявила о готовности помочь ХАМАС (видео)

2023/10/13, 18:43
Путин: Россия готова содействовать возобновлению переговоров между Баку и Ереваном (видео)
Политика

Путин: Россия готова содействовать возобновлению переговоров между Баку и Ереваном (видео)

2023/10/13, 18:19
Лукашенко сулит "непростые времена" странам СНГ
Политика

Лукашенко сулит «непростые времена» странам СНГ

2023/10/13, 17:01
Песков: Путин не обсуждал с Алиевым судьбу Варданяна
Политика

Песков: Путин не обсуждал с Алиевым судьбу Варданяна

2023/10/13, 16:35
Лукашенко недоволен Арменией
Политика

Лукашенко недоволен Арменией

2023/10/13, 13:20