Мустафаев: Созданы все условия для мирной реинтеграции армян

Наш подход к армянам был и остается гуманным и гуманитарным, созданы все условия для мирной реинтеграции.

С данным заявлением выступил посол Азербайджана в Нидерландах Рахман Мустафаев в ходе интервью нидерландской газете NRC Handelsblad.

«Посол верит в прочный мир с Арменией, позитивно оценивает посредничество президента Европейского Совета Шарля Мишеля, считая его беспристрастным, уверен, что США и Россия могут внести важный вклад в мирный процесс, но при этом сожалеет, что Нидерланды не хотят играть активной роли в этом процессе», – говорится в статье.

«Регион Южного Кавказа давно созрел для мира и процветания. Три страны региона – Азербайджан, Армения и Грузия – могли бы эффективно сотрудничать в сферах торговли, инвестиций и транспорта, обеспечивая связь Востока с Западом», – отмечается в публикации.

My interview w/@nrc: “I hope for a lasting peace. I believe, that @CharlesMichel is a good & impartial mediator, and 🇺🇸🇷🇺 can also contribute to the peace process. Peace is also good for #Armenia & S/Caucasus. 🇦🇿🇬🇪🇦🇲 can work & cooperate together for better & prosperous region” https://t.co/UNIqAASWVG

— Rahman Mustafayev (@rahman2609m) October 13, 2023