В ЕС все решили за Азербайджан и предъявили свои «хотелки»

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Ильхам Алиев не посетил саммит в Гранаде, однако это нисколько не смутило участников и не помешало премьеру Армении, канцлеру Германии, президенту Франции и главе Евросовета Шарлю Мишелю самим встретиться и принять заявление. Для официального Баку в этом заявлении был лишь один положительный момент – это то, что Армения признает территориальную целостность Азербайджана в границах 86.600 кв км, то есть вместе с Карабахом и анклавами, которые пока еще находятся под контролем Армении. Однако сам текст заявления просто напичкан всевозможными армянскими нарративами и «хотелками» – прямо праздник какой-то для Армении.

«Председатель Европейского совета Шарль Мишель, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнули свою неизменную поддержку независимости, суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ Армении» – говорится в заявлении.

Отметим, что приверженность территориальной целостности и нерушимости границ в европейской повестке появилась в начале 2008 года, после вторжения России в Грузию и признания «Абхазии» и «Южной Осетии», и закрепилась в 2014 году, после аннексии Крыма и оккупации Донбасса у Украины. Однако проблема в том, что даже после всего этого европейцы не могли определиться с позицией в отношении карабахского вопроса. Допустим, что они сейчас пришли к этому. Почему тогда в этом заявлении нет формулировки «всех сторон конфликта», что говорило бы о равном подходе и отношении ЕС и его членов к сторонам конфликта? Значит, «нерушимость границ Армении» важна, а Азербайджана – нет?

Далее они выражают свою поддержку укреплению отношений Армения-ЕС во всех измерениях, исходя из потребностей Армении, что говорит о смене внешнего куратора нашего соседа. Россию заменили на ЕС, а потому деньги, гранты и визовые послабления ждут Армению в ближайшие месяцы. Тут, конечно, понятны желания Армении и ЕС, но есть одно «НО». Армения находится в регионе, где инородный элемент не принимается. Брюсселю придется пораскинуть мозгами над решением вопроса поддержки Армении, с которой у него нет ни общих границ, ни логистики. Одними санкциями тут Армении не помочь…

Даже непринятие президентом Ильхамом Алиевым данного формата переговоров не помешало участникам встречи вмешаться во внутренние дела Азербайджана.

«Эти беженцы должны иметь возможность свободно реализовать свое право на возвращение в свои дома и места проживания без каких-либо условий, под международным наблюдением и с должным уважением к их истории, культуре и правам человека», – отмечается в заявлении.

Позвольте. Что значит «без каких-либо условий»? Этим господам не мешало бы объясниться. А впрочем, и так все ясно. Они хотят, чтобы армяне, выехавшие из Карабаха добровольно, могли вернуться в любое удобное для них время, а Азербайджан при этом не потребовал бы от них принять наше гражданство. Когда, как известно, единственным условием Баку, позволяющим жить в Карабахе, является принятие азербайджанского гражданства и признание Конституции Азербайджана.

Но это не все.

«…под международным наблюдением и с должным уважением к их истории, культуре и правам человека…», – говорится в заявлении.

Во-первых, Азербайджан не обязан уважать историю какой-либо страны, если в ней Азербайджан изображен как вражеское и оккупационное образование для «арцаха», а история армян Карабаха последние 30 лет была именно такой. Во-вторых, с какого перепуга Азербайджан должен допустить «международное наблюдение» на своей земле? Бакинский офис ООН беспрепятственно пишет свои отчеты, и докладывает о ситуации в центр. А требовать присутствия какой-то новой миссии они не имеют право. Более того, они не смогут нам воспрепятствовать, если мы решим отправить это предложение «вслед за русским кораблем». В-третьих, почему ничего не сказано о правах западных азербайджанцев, изгнанных из Армении? Будут ли возвращены им их деревни и города? Будет ли международная миссия следить за правами азербайджанцев?

Очень много вопросов вызывает это заявление «по территориальной целостности Армении и Азербайджана». Что-то в Брюсселе никто Пашиняну замечаний не делал, когда тот водил хоровод в Шуше и кричал: «Карабах – это Армения!». А сейчас у них, видите ли, появилось четкое понимание о границах.

Далее ЕС подчеркнул «настоятельную необходимость работы по делимитации границы на основе самых последних карт Генерального штаба СССР, которые были предоставлены сторонам, что также должно стать основой для разведения сил, а также для завершения работы над мирным договором и решения всех гуманитарных вопросов».

Что это значит? ЕС требует вывести все войска Азербайджана, которые в сентябре 2021 года заняли выгодные позиции в приграничной зоне, ответив на армянскую провокацию. А последняя карта Генштаба СССР от 1975 года – вопрос отдельный. Почему не от 1940 года или 35-о? Тогда часть территорий Азербайджана проармянские руководители в Кремле отдали Армении. С чего бы Азербайджану придерживаться карты 1975 года?

Кроме того, в заявление призывают Азербайджан «к расширению регионального сотрудничества и к повторному открытию всех границ, включая границу между Арменией и Турцией, а также к открытию региональных транспортных связей, основанных на полном уважении суверенитета и юрисдикции стран, а также на принципах равенства и взаимности». Тут проще можно было бы сказать, что Зангезурского коридора не будет.

Но Азербайджан этот вопрос уже решил, и с Ираном. Все дороги и коммуникации в Нахчыван, а оттуда в Турцию пройдут через Иран. Армении пришлось бы пожертвовать всего 40 км, с учетом сохранения данной территории под своей юрисдикцией, обеспечив таким образом свободный проезд в Нахчыван и обратно. Но Азербайджан этот вопрос решил, и дальше будет решать свои вопросы. А что будет делать Армения? Даже подписав мирное соглашение, Армения не станет дружеской страной Азербайджану и Турции. Так, зачем Армения должна получить транзит через Азербайджан в Россию и страны Центральной Азии? Почему она должна получить выход к азербайджанским портам на Каспии? Армения, однозначно, теряет. В Анкаре четко заявили: либо Армения предоставляет транзит через Зангезур, либо необходимости в Армении нет.

А кульминацией азербайджанофобского заявления ЕС и его членов стало вот это: «европейские лидеры призвали Армению и Азербайджан освободить всех задержанных и сотрудничать в решении судьбы пропавших без вести лиц и содействовать работам по разминированию».

Сейчас появятся агенты влияния ЕС и начнут совать в глаза «сотрудничать в решении судьбы пропавших без вести лиц и содействовать работам по разминированию». Однако это как раз то, что все это время требовал Азербайджан – официальный Баку обеспокоен судьбой 4 тысяч человек, пропавших без вести во время первой Карабахской войны. Официальный Баку постоянно говорит о карте минных полей, которую армянская сторона отказывается предоставлять.

Но главное в этом пункте –«освободить всех задержанных». Говоря «всех», кого они подразумевают? Террориста Араика Арутюняна ? Или «денежного мешка» и кассира террористов Рубена Варданяна? Баку должен их отпустить? А не слишком ли много «хотелок», господа европейцы? Как бы ни так, закатайте губу обратно…

Ниджат Гаджиев