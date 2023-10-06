Замкнутый круг истории, или Возрождение Наполеона III

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Сразу после прихода к власти Луи Наполеон Банопарт, Наполеон III, пытался вернуть Франции статус великой державы в мире и в европейской политике. В тот период Франция находилась в состоянии унизительного проигрыша после наполеоновских войн. Завоевание Индокитая, поддержка Англии в войне с Китаем, победа над Россией в Крымской войне, попытка объединить латиноамериканские государства под французской гегемонией, мексиканская экспедиция, стоявшая огромных денег – все это были попытки установить прочное влияние Парижа в Тихом Океане. Однако трата времени и денег на тихоокеанскую и латинскую политику не принесла плодов.

На фоне провальных инициатив Франции и уменьшения ее влияния в политической жизни в Европе росла новая геополитическая сила в лице бисмарковской Германии, которая поставила все на объединение всех немецких земель.

18 июля 1870 года сенат Франции объявил войну Германии. Это было началом конца второй империи Франции, армия Пруссии быстро разгромила французскую, а сам Наполеон III попал под Седаном в плен к немцам. Как итог, Франция подписала унизительную капитуляцию, войска Пруссии провели военный парад в Париже, а Отто Фон Бисмарку удалось объединить оставшиеся южные немецкие цели. Ну, а вишенкой на торте стал отход Пруссии Эльзас-Лотарингии, французского региона, богатого железом.

Вся эта предыстория, приведшая Францию к краху и позорному проигрышу, должна была стать уроком для последующих французских правителей. Однако великий немецкий философ Фридрих Гегель сказал: «История повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй — в виде фарса».

Сегодня роль Наполеона III, пытающегося вернуть Франции былое величие в мировой геополитике и влияния, выполняет Эммануэль Макрон. Причем сходств между этими двумя историческими персонажами очень много. Наполеон Третий был известен своей любвеобильностью, имел много любовниц, совращал даже жен своих министров. У Макрона же история личной жизни полна белых пятен и вопросов, о которых позднее узнает весь мир.

Наполеон III после прихода к власти и объявления Франции империей сразу же запустил репрессии против своих политических оппонентов, часть их арестовал, а часть иммигрировала. Макрон же активно пользуется лозунгами правых сил против мигрантов, которые вынуждены были оставить свою родину и бежать в Париж, между прочим, в результате той же провальной политики Франции. В Париже их встречает популист-Макрон, который обвиняет всех в своей провальной социально-экономической политике.

Однако коснемся внешней политики Макрона, он все еще пытается вернуть свое влияние и доминирование на Ближнем Востоке, в Восточном Средиземноморье в этой борьбе он пытался задавить Турцию, усилил свои войсковые подразделения в Африке.

Но будем объективны и скажем, что не все инициативы Франции были провальными. Однако сейчас тенденция такова, что Франция теряет и проигрывает, этот процесс дошел до того, что «святая святых» – Нигер и Габон выгоняют Францию и ее армию из своих стран. А это, как известно, главные поставщики урана для французских АЭС.

Сегодня же Франция нацелила свой взор в сторону Армении, но это обстоятельство не должно радовать последнюю, скорее, наоборот, должно беспокоить. Никол Пашинян выдавливает Россию из Армении, и пытается заменить ее Евросоюзом, точнее Францией. Однако «география – это судьба», как говорил Наполеон I, а он разбирался в геостратегии достаточно хорошо. Судьба распорядилась так, что Армения находится между Турцией и Азербайджаном, а ожидать помощи от Франции, которая расположена «в тридевятом царстве, в тридесятом государстве» – дело, скажем, рискованное и бесперспективное. А потому и эта инициатива Макрона, которая направлена на усиление роли Франции в европейских делах и ее расширение, неизменно обернется тотальным поражением.

Париж войска вводить не будет, а вот те силы, которые надеются на современного «Наполеона», сильно пострадают. Однако недалек тот день, когда Макрон совершит роковую ошибку, подобной той, что была допущена 18 июля 1870 года. История имеет свойство повторяться.

Ниджат Гаджиев