Поддержка Армении Францией приведет обеих к политическому краху

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Безопасность – понятие обширное, многостороннее и имеет множество составляющих. Мы живем в мире международного права, дипломатии, глобальной интегрированной экономики, поэтому безопасность – это не только сильная армия, как это было в средние века (тогда, большие государства поглощали малые), но комплекс политических, экономических, социальных, военных и правовых мероприятий по защите существующего государственного и общественного строя, территориальной неприкосновенности и независимости государства.

В современном мире такие относительно небольшие страны, как ОАЭ, Катар, Бахрейн, Кувейт или Сингапур не имеют большой армии и военные расходы у них соответствующие, но, с экономической точки зрения, эти страны смогли сконцентрировать на себе экономические силы таких государств-гегемонов, что ни одна страна в мире не посягнет на их территориальную целостность. При этом существует огромное количество международных правовых факторов, которые способны выкинуть стран-агрессоров на свалку истории. Один из примеров – это российское вторжение в Украину и антироссийские санкции, последовавшие за этим.

Однако понятие безопасности в Армении имеет несколько иной характер. Будучи маленькой страной с небольшим населением и отсталой экономикой, Армения пытается превратить свою территорию в плацдарм для третьих страны и таким образом выстроить свою безопасность. Абсолютно иррациональное и ошибочное представление о госбезопасности.

Единственно верный способ обеспечить территориальную целостность своей страны для армян и их руководства – это наладить политико-дипломатические, экономические связи с соседними странами, войти в систему региональной безопасности, основываясь на добрососедстве и экономической выгоде всех соседних стран. Любая другая альтернатива, когда та или иная территория превращается в «серую зону», представляет угрозу всем остальным странам региона, превращая их в объект преследования.

Азербайджан решил карабахскую проблему и полностью установил суверенитет над своей территорией. Однако в геополитической конфигурации это обстоятельство открыло новую страницу отношений. Поскольку вопрос карабахского конфликта решался на плоскости территориальной целостности Азербайджана, ряд геополитических игроков не мог открыто вмешаться, хотя на уровне СБ ООН и институтов ЕС Франция никогда не скрывала своей враждебности в отношении Азербайджана. Враждебности не скрывала, но сделать против нас ничего не могла. Сейчас, после завершения конфликта и появления возможностей для подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, Франция увидела в этом возможность для себя – ославить в Армении российское влияние и усилить собственное. Однако разница между Россией и Францией в том, что Россия непосредственно близка к региону Южного Кавказа, в то время как Франция далека и в любой экстренней ситуации никак не сможет повлиять на ситуацию в регионе.

«Франция изучает потребности Армении в сфере обороны. Президент Эммануэль Макрон лично следит за происходящим, потому что этот вопрос крайне важен для Франции. Он сказал, что абсолютной целью для нас является целостность, суверенитет и защита населения Армении. Мы открыли оборонную миссию в стране, которая до сегодняшнего дня не существовала и которая позволит ежедневно поддерживать контакт с армянской армией и властями, чтобы изучить их потребности в плане обороны и защиты. В любом случае мы рассматриваем запросы, исходящие из Армении, чтобы они могли защищаться», – заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью радиостанции Franceinfo.

Однако он также добавил, что не считает, что Франция может защитить территориальную целостность Армении путем военного вмешательства.

Кто такая Франция и какие у нее геополитические цели в мире, понятно всем. Причем давно. Это колониальная империя, которая, по сути, до сих пор не распустила свои колонии, она их переоформила на современный лад, предоставив им независимость государственную, но лишив независимости экономической, весь капитал и ресурсы этих стран в руках Франции.

В условиях геополитической напряженности у Франции с Россией, Турцией, Азербайджаном и Ираном (и только в вопросе карабахского конфликта интересы Франции и Ирана совпадают, но аятоллам по-любому не хотелось бы иметь у своих границ натовские базы) территория Армении превращается в центр напряженности и очаг противостояния, что угрожает территориальной целостности всех стран региона. Сразу отметим, что если кто-то в Армении мечтает сделать страну форпостом Франции, то пусть для начала изучит опыт Ливана, где компактно проживают этнические армяне.

На сегодня Ливан из потенциально богатой развивающейся страны со средиземными портами, превратился в нищее государство, поделенное между собой геополитическими центрами, и периодически обстреливаемое Израилем. Прекратились финансовые вливания ближневосточных монархий в банковский сектор, что привело к коллапсу экономики, не без легкой руки Франции. Однако Ливану еще повезло, он имеет выход к мировому океану, а потому французские авианосцы могут иметь там свои интересы. В случае же Армении французские интересы грозятся обернуться для нее большими неприятностями, во-первых, Еревану не позволят стать проводником интересов Франции в регионе. А во-вторых, прежняя форпостная стратегия Армении не привела ее ни к каким положительным результатам за последние 30 лет. Продолжение же этой политики приведет ее к катастрофе.

Ниджат Гаджиев