Иран поставляет России вооружение, а взамен модернизирует собственное

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Иран и Россия десятилетиями поддерживали двусторонние отношения военно-технического характера, разной степени сближения, но именно в 2022 году они стали угрожающе тесными. Не имея возможности производить нужное количество ракетного вооружения для регулярных ударов по Украине и испытывая острый дефицит в средствах поражения, Россия стала массово закупать у Ирана дроны-камикадзе Shahed-136. Эти, довольно примитивные и в какой-то степени кустарной сборки дроны позволили россиянам компенсировать нехватку дорогостоящих и долгих в производстве крылатых ракет.

Конечно, дрон-камикадзе нельзя сравнить с крылатой ракетой и проецировать его функционал на функционал ракетного вооружения, но как выход из ситуации, дроны Shahed-136 полностью удовлетворяли потребности российского командования, применяющего их в основном для террора гражданского населения, для ударов по гражданским объектам.

В свою очередь официальный Тегеран отрицал факт передачи России дронов-камикадзе. Казалось, что за таким сотрудничеством и такими заявлениями должны стоять круглые суммы в валюте, отчисляемые Москвой Тегерану за его услуги, но на самом деле всё оказалось куда серьёзнее и опаснее, чем банальное желание иранцев нажиться на смертях украинцев.

На сегодняшний день документально подтверждено, верифицировано, использование российскими оккупационными войсками в Украине не только дронов-камикадзе Shahed-136, но и другой номенклатуры ВПК Ирана. В частности, из БПЛА Россия применяет иранские разведывательно-ударный Mohajer-6 и Shahed-131, менее мощную версию 136-о. Один из Mohajer-6 был сбит ещё 23 сентября 2022 года в районе Одессы и практически без повреждений благодаря меткому попаданию в двигатель выловлен из Чёрного моря патрулём ВМСУ. К данному типу БПЛА так же прилагались иранские авиабомбы Ghaem-5.

Некоторое время спустя в зоне боевых действий в Украине стали появляться у российских солдат иранские каски NIJ II и Rouin-3. Это подтверждало информацию о возникших у российской армии проблемах со снаряжением, которого не хватало, чтобы укомплектовать все подразделения.

В апреле 2023 появилось первое документальное подтверждение применения российскими войсками иранских ПТРК Dehlaviyeh, являющихся копией ПТРК «Корнет». Эти поставки подтверждали появившуюся ранее информацию о том, что у российских войск возникает дефицит с противотанковыми средствами, и со складов снимают даже ПТРК «Конкурс» 1970-х.

Кроме того, с 2023 года регулярно появлялись свидетельства отправки России иранских выстрелов для ствольной артиллерии, в частности, 152-мм для Д-20 и 122-мм для Д-30, а также 122-мм реактивных снарядов.

Таким образом, Россия пыталась решить проблему дефицита боеприпасов для артиллерии, а поскольку у неё преимущественно идентичные с иранскими вооружение и калибры, это не было большой проблемой. Например, на вооружении Ирана стоят 122-мм РСЗО БМ-21 «Град», а также их локализация Хадид/Азраш/Нур, которые разрабатывались и принимались на вооружение с 1994 года.

Не думаю, что перечисленные выше образцы – это все из того, что Россия получает из Ирана, просто, мы о других пока не знаем, и в будущем список расширится, без сомнений. Но, что получает Иран помимо финансовой составляющей от России за столь тесное сотрудничество? Ответ прост – технологии.

Благодаря сотрудничеству с Россией Иран смог модернизировать свои дроны-камикадзе Shahed-136. Теперь они летают дальше, имеют лучшую точность, получили улучшенную топливную систему, менее восприимчивую к низким температурам. А буквально на днях Иран презентовал новую версию своих дронов-камикадзе, оснащённых уже реактивным двигателем. Смог бы Иран освоить в условиях санкций такую технологию в максимально сжатые сроки, когда на неё в максимально благоприятных условиях уходят годы? Нет. Они продемонстрировали рывок в модернизации Shahed-136 в промежутке года. Удивительно, но именно с момента начала поставок этих дронов-камикадзе России. Совпадение?

Кроме того, стало известно о том, что Россия готова продать Ирану истребители Су-35 из египетского контракта, заключённого в 2018 году. Согласно этому контракту, Египет за $2 млрд намеревался приобрести 24 истребителя данной модели. Но санкции поставили на его выполнении крест.

В среднем один самолёт обходился Египту в $80 млн. Это не только сам истребитель, но и создание в Египте инфраструктуры, запчасти, оборудование, обучение пилотов, а также боекомплект. И судя по общей стоимости, одними только Shahed-136 Тегеран вряд ли бы расплатился с Россией за такую поставку.

Важно понимать, что Су-35 считается самым современным российским многофункциональным истребителем поколения 4++, который, помимо России, стоит на вооружении только у ВВС НОАК – Китая! То есть такая сделка – это прямая передача высокотехнологичной, по меркам России, продукции стране-изгою, десятилетиями находящейся под санкциями.

Но если вопрос о передаче Су-35 Ирану пока ещё остаётся вопросом, не будучи реализованным на деле, то учебно-боевые Як-130 российская сторона уже поставила Ирану. Первые два Як-130 Россия передала Ирану в конце августа 2023 в аэропорту Мехрабад.

В данном случае стоит упомянуть тот факт, что в комплектацию Як-130 входят украинского производства двигатели АИ-222-25. Они были спроектированы и производились на запорожском МКБ “Прогресс” им. А.Г. Ивченко. Но до гибридного вторжения в Украину России было и совместное производство на московском ММПП “Салют” с 2004. Это производство представляло собой поставку запчастей из Украины и сборку их на “Салюте”.

После 2014 года Россия стала собирать эти двигатели кустарно, в связи с чем резко возросла аварийность Як-130, а глава «Салюта» Алексей Громов в сентябре 2021-го даже проговорился о чрезмерном износе двигателей этих самолётов.

Как бы там ни было, но Россия с передачей Як-130 Ирану передала и технологии, которые в перспективе помогут ему освоить и наладить производство ударной авиационной компоненты, нового поколения.

А в июне 2023 года и вовсе произошла шокирующая презентация. Иран показал ракету Fattah, которая, по версии Тегерана, имела характеристики, соответствующие гиперзвуковой как минимум по скорости полёта. Ранее у Ирана таких технологий не было. И не только у Ирана.

Полноценных гиперзвуковых ракет сейчас в мире просто не существует. Даже российская ракета Х-47М2 «Кинжал» не является полноценно гиперзвуковой, кроме одного показателя из множества – скорости. И с учётом того, что показал Иран, он достиг гиперзвука при балансе с максимальной дальностью полёта 1 400 км.

Совпадение это или нет, но свой рывок в усовершенствовании дронов, а также ракет большого радиуса действия на гиперзвуковых скоростях Иран совершил именно с 2022-го года, после начала более тесного сотрудничества с Россией. И чтобы убедиться, что это не совладение, просто следует вспомнить несколько прорывных моментов в истории иранской ракетной программы.

Иранская ракета Fateh-110 дальностью полёта до 300 км и с боевой частью массой 600 кг была разработана на основе неуправляемой ракеты Zelzal-2, которая в свою очередь была создана на базе Zelzal-1. Что же до Zelzal-1, то её разработка сдвинулась с мёртвой точки только после того, как Иран получил первые экземпляры китайских ракет CSS-8. Но, что самое интересное, это то, что китайская ракета CSS-8, так же известная как Project 8610 и представляющая собой тактическую баллистическую ракету класса «земля- земля», была ничем иным, как копией советской С-75, приспособленной к нанесению ударов не только по воздушным целям, но и по поверхности.

Zelzal-1 в точности повторяла характеристики китайских ракет, а именно, дальность полёта до 200 км и массу боевой части до 500 кг. Кроме того, Zelzal-1 впитала в себя и особенности другой советской ракеты, тактической 9К52 «Луна-М».

Фактически иранская ракетная программа 1990-х – это симбиоз советских технологий с китайскими модификациями, но как не смотри, это именно коктейль из 9К52 «Луна-М» и С-75.

Далее было продолжение ракеты Zolfaghar, являющейся продолжением развития Fateh-110. Она имела дальность до 700 км и её появление странным образом совпало с введением против России санкций в 2014 году и усилившимся сближением Москвы с Тегераном.

Всё это указывает на то, что Россия, помимо традиционных технологий тактического уровня, периодически и планомерно передаёт Ирану и стратегического значения ракетные технологии. И всё это в значительной степени способствует катализации ситуации в регионе.

На сегодняшний день Иран ограничен в своих реваншистских и экспансивных намерениях именно благодаря недостаточному доступу к технологиям. Но благодаря России они получают достаточно ресурсов технического и технологического порядка для наращивания военной компоненты. В перспективе их дроны-камикадзе, будучи на сегодня уязвимыми для эшелона ПВО малого радиуса действия, могут выйти за пределы этих ограничений, а ракеты, пускай и не являются гиперзвуковыми в полном смысле этого слова, но улучшают свои характеристики.

Такие тенденции представляют угрозу для стабильности не только региона Южного Кавказа, но и далеко за его пределами.

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель, специально для Minval.az