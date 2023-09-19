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Главное Культура

В Азербайджане впервые пройдет чемпионат мира по бальным танцам

В Азербайджане впервые пройдет чемпионат мира по бальным танцам

В Азербайджане впервые пройдет чемпионат мира по бальным танцам.

Об этом сказала президент Азербайджанского танцевального союза (AzDC) Тарана Мурадова в ходе пресс-конференции.

«Данный чемпионат привлечет внимание профессиональных танцоров и поклонников танцев со всего мира. Это будет событием, способствующим развитию танцевальной культуры в Азербайджане и укреплению международных спортивных связей. В соревновании примут участие лучшие танцевальные пары со всех континентов, что сделает этот чемпионат поистине уникальным мероприятием», – отметила она.

По ее словам, организаторы чемпионата мира по бальным танцам намерены сделать это событие незабываемым не только для участников, но и для зрителей, передает Trend.

 

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В Азербайджане впервые пройдет чемпионат мира по бальным танцам
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