Экономист назвал причины роста внутренней миграции

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Строительный бум и густонаселенность, которые мы наблюдаем в течение трех десятилетий в Баку, связаны, конечно же, не только с архитектурными проектами, а, в первую очередь, являются последствиями и результатами той экономической ситуации, которая начала складываться в конце 80-х прошлого столетия.

Об этом в интервью Minval.az сказал экономист Эльшад Мамедов, отметивший, что проблема перенаселенности города носит глубинный социально-экономический характер, и что это происходило не только в Азербайджане.

– Все страны постсоветского пространства претерпевали подобный ужас. В результате мы стали свидетелями того, что центр деловой активности сосредоточился только в Баку, поток финансирования был направлен в нефтяной сектор экономики, а поток нефтедолларов был направлен на обустройство центра столицы. И эти дисбаланс и диспропорции привели к тому, что население и трудовые ресурсы начали стекаться в Баку – центр деловой активности. Перенаселенность Баку уже давно стала притчей во языцех. Всякий раз, когда поднимается данная тема, перед глазами мелькают многочисленные заторы на дорогах во время утренних и вечерних «часов пик», невероятная, изнурительная толчея на автобусных остановках, давка в автобусах и в метро – все это заставляет лишний раз задуматься о том, что фраза «Баку не резиновый» давно уже устарела и канула в Лету вместе с качественными образованием, медициной и пломбиром за 20 копеек.

– С каждым годом плотность населения столицы растет, и дело не только в рождаемости. Главная причина – социально-экономический фактор, который гонит жителей регионов в Баку: отсутствие работы, низкий уровень медицины и образования, плохая инфраструктура и проблемы в сфере сельского хозяйства. В расчете на приезжих из регионов в столице строятся многочисленные жилые комплексы. Кроме того, потребитель сегодня может легко приобрести автомобиль в кредит, и, соответственно, с каждым купленным автомобилем городские дороги загружаются еще больше.

Отмечу, что количество жителей Баку зависит не только от процента рождаемости. Одной из главных причин, согласно мнению экономистов, является внутренняя миграция. О непрерывном росте населения столицы красноречиво говорят вечные стройки, огромное количество машин на дорогах, постоянные проблемы с канализационным коллектором, который в свое время был рассчитан на определенное количество жителей Баку.

Инфраструктура трещит по швам, и тем не менее, не смотря на все вышеперечисленные сложности, в Баку продолжают приезжать жители регионов, чтобы пустить корни и обжиться. В конце 80-х и в начале 90-х годов мы все фактически стали свидетелями перехода от планового характера построения экономической политики к «базарной» экономике – абсолютно дикому формату построения рыночной экономики. Потому что при любом адекватном построении экономической политики необходимо планирование отраслей экономики, размещение производительных сил общества, трудовых ресурсов.

Вполне естественно, что человек хочет кушать и жить достойно, а потому после массового закрытия в регионах промышленных предприятий, центров, связанных со сферой услуг, начался наплыв в столицу. Основная часть населения, приехавшего в Баку из регионов, была сосредоточена на торговле и сферах услуг. Проблема перенаселенности длиной в 30 долгих лет не стала менее актуальной и сегодня, мы по-прежнему пожинаем плоды той беспорядочной экономики, постоянно сталкиваясь с неудобствами. Серьезные промахи были допущены, прежде всего, в сфере градостроительства в конце девяностых-начале нулевых. Этот беспредел целиком и полностью на совести бывшего руководства Исполнительной власти Баку, когда мы стали свидетелями абсолютно хаотичного строительства, когда архитектурный ансамбль, сложившийся в течение предыдущих десятилетий, был разрушен.

В результате оттока населения из регионов в столицу, наши районы потеряли не только производственный потенциал, но еще и человеческий потенциал, потенциал трудовых ресурсов, что привело к серьезному дисбалансу в экономическом развитии страны.

– Раз уж мы заговорили о серьезных нарушениях в градостроительстве, то хотелось бы указать на тенденцию, когда на месте 3-этажного дома строят 16-этажку без учета инфраструктуры и площади, выделенной под нее. То есть, если в двухэтажном доме ранее проживало 10 семей и двор, соответственно, был рассчитан на такое количество людей, и парковки – тоже, то к построенным на этих местах высотным новостройкам часто не прилагаются детские площадки, парковки, а дворы настолько тесные, что отдых в них, скорее, принесет разочарование.

– Чаще всего новостройки не имеют инфраструктурной поддержки и парковочных мест. Кроме того, они явно не соответствуют количеству человек, желающих приобрести квартиры в этом доме. Мы еще должны иметь в виду, что большинство этих зданий заселено наполовину. А вы представляете, что будет, если дом будет полностью заселен? Людям придется машины оставлять на проезжей части дорог, что создаст еще больше проблем. Демографическая обстановка такова, что прирост населения весьма существенный. Действующая городская инфраструктура в свое время не была рассчитана на такой колоссальный прирост. Я думаю, что все эти моменты и в дальнейшем приведут к проблемам. Необходимо направить инвестиции в регионы, открывать новые рабочие места, промышленные предприятия, и тем самым добиться более рационального, равномерного и сбалансированного распределения трудовых ресурсов в стране. Это важный момент, и надо иметь в виду, что и экономическое, и социальное развитие, в первую очередь, связано с инвестициями. Если мы инвестируем лишь в столицу, то жизнь будет кипеть только в Баку. Нужно грамотно планировать, и освобождать Баку от той нагрузки, которую мы с вами наблюдаем уже много десятилетий.

– Как один из способов разгрузки Баку предлагался перенос некоторых министерств и вузов в другие города и регионы, который подразумевал создание необходимой для проживания инфраструктуры – студенческие городки, кафе, рестораны, гостиницы, торговые центры. Как Вы считаете, насколько рациональны такие предложения?

– Вы упомянули министерства, и вовремя, так как в условиях рыночной экономики столь раздутые штаты министерств отнюдь не экономят бюджетные средства и не оправдывают своего существования. Если министерство – всего лишь регулирующий орган, непосредственно вопросом вливания инвестиций в развитие каких-то фермерских хозяйств не занимающийся, пусть тогда находится в Баку. Но когда раздувается штат, когда под каждое министерство в центре города чуть ли не новые, дополнительные площади выделяются для построения небоскребов, и когда все это требует соответствующих денежных вливаний для построения парковочных мест, подсобных помещений, безусловно, все это уже становится проблемой.

Что касается переноса учебных заведений из Баку в регионы или другие города страны, то надо понимать, что, безусловно, нам нужно стараться разгружать центр и направлять вузы за город. Но в этом случае возникнет другой вопрос: инфраструктурный, начиная от торговых центов и заканчивая сферой услуг. Вместе с тем должна быть создана такая обстановка, чтобы близкие и родители студентов могли быть в постоянном контакте с ними. У нас, к сожалению, все инвестиции были направлены в нефтяной сектор, в котором сосредоточено абсолютное меньшинство населения. С одной стороны, они доступны, мы видим это по ежедневно увеличивающемуся транспортному потоку. С другой стороны, это очень тяжелый груз для заемщиков, так как значительная часть автомобилей берется в кредит, и население испытывает серьезные проблемы с выплатами. Я считаю, что это связано с недостатками в работе городского транспорта. Сегодня в качестве решения проблемы перекрывают трассы для проезда городского транспорта, открывают парковочные места, назначают какие-то совершенно баснословные тарифы на парковку, штрафы вообще не соответствуют реальности. Это нонсенс – соотношение между штрафами и доходами населения. Это очень серьезная проблема, и я считаю, что городские власти, а также руководители соответствующих министерств и ведомств должны ею всерьез заняться.

Яна Мадатова

Данная статья подготовлена ​​при финансовой поддержке Агентства развития медиа Азербайджанской Республики по направлению “Содействие социально-экономическому развитию регионов”.