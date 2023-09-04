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Москва предупредила Пашиняна устами «диписточника»

Москва предупредила Пашиняна устами «диписточника»

Заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о России в интервью итальянским СМИ неприемлемы по тону, в Москве ими крайне недовольны. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник.

«В Москве крайне недовольны последними публичными заявлениями армянского руководства, включая высказывания премьер-министра Армении в интервью итальянской газете La Repubblica и комментарий МИД Армении от 31 августа, расценивают их как неприемлемые по тону и содержанию, с прицелом на перекладывание на Россию ответственности за собственные просчеты и ошибки», – указал собеседник агентства.

Россию пытаются искусственно вытеснить с Южного Кавказа, используя Ереван как средство реализации этой цели, отметил он. РФ рассматривает отношения с Арменией в сферах безопасности и экономики не как «зависимость», а как равноправное эффективное партнерство. Россия как ближайший друг и сосед Армении не намерена покидать регион Южного Кавказа, заявил диписточник.

Он добавил, что Россия рассматривает отношения с Арменией в сферах безопасности и экономики «не как зависимость одной страны от другой, а как равноправное, взаимополезное и доказавшее свою эффективность партнерство».

По его словам, ложным является тезис о том, что «карабахский конфликт никогда не был территориальным спором между Арменией и Азербайджаном».

При этом он отметил, что вооруженное противостояние осени 2020 года во многом стало следствием необдуманных и провокационных шагов армянского руководства, в том числе заявлений о том, что «Карабах – это Армения», и участия в инаугурации т.н. «президента»  Карабаха в Шуше.

«Это в значительной степени обесценило договоренности, достигнутые сторонами по линии Минской группы ОБСЕ. Если бы не вмешательство России и лично президента Владимира Путина, итоги боевых действий были бы еще более плачевными, – указал собеседник. – При том, что уже через три недели после начала войны президент РФ призывал премьер-министра Армении согласиться на прекращение огня, что позволило бы избежать дальнейших жертв и обеспечить мир и спокойствие на территории Карабаха».

«Основной путь для урегулирования армяно-азербайджанских противоречий – реализация трехсторонних договоренностей на высшем уровне, которая неприемлемо затянулась отнюдь не по вине России», – подчеркнул собеседник ТАСС.

При этом Ереван, указал диписточник, «также не в полной мере использует потенциал ОДКБ, что, в частности, проявилось в отказе дать согласие на размещение миссии организации и выборе в пользу малоэффективной миссии ЕС». На этом фоне, добавил он, рассуждения о некоем кризисе в ОДКБ выглядят как политиканство.

Точкой невозврата собеседник агентства назвал саммиты под эгидой ЕС в Праге 6 октября 2022 года и Брюсселе 14 мая 2023 года, где армянское руководство сделало разворот на 180 градусов – от заявлений «Карабах – это Армения» к признанию Карабаха в составе Азербайджана.

«Это кардинально изменило условия договоренностей от 9 ноября 2020 года и максимально усложнило работу российского миротворческого контингента (РМК) в Карабахе, – подчеркнул он. – Тем не менее, российские миротворцы прилагают все усилия для недопущения эскалации обстановки на земле».

«Такие безосновательные нападки на РМК не приносят ничего, кроме вреда, в том числе самой Армении», – отметил собеседник. 

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