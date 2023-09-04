Москва предупредила Пашиняна устами «диписточника»

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Заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о России в интервью итальянским СМИ неприемлемы по тону, в Москве ими крайне недовольны. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник.

«В Москве крайне недовольны последними публичными заявлениями армянского руководства, включая высказывания премьер-министра Армении в интервью итальянской газете La Repubblica и комментарий МИД Армении от 31 августа, расценивают их как неприемлемые по тону и содержанию, с прицелом на перекладывание на Россию ответственности за собственные просчеты и ошибки», – указал собеседник агентства.

Россию пытаются искусственно вытеснить с Южного Кавказа, используя Ереван как средство реализации этой цели, отметил он. РФ рассматривает отношения с Арменией в сферах безопасности и экономики не как «зависимость», а как равноправное эффективное партнерство. Россия как ближайший друг и сосед Армении не намерена покидать регион Южного Кавказа, заявил диписточник.

Он добавил, что Россия рассматривает отношения с Арменией в сферах безопасности и экономики «не как зависимость одной страны от другой, а как равноправное, взаимополезное и доказавшее свою эффективность партнерство».

По его словам, ложным является тезис о том, что «карабахский конфликт никогда не был территориальным спором между Арменией и Азербайджаном».

При этом он отметил, что вооруженное противостояние осени 2020 года во многом стало следствием необдуманных и провокационных шагов армянского руководства, в том числе заявлений о том, что «Карабах – это Армения», и участия в инаугурации т.н. «президента» Карабаха в Шуше.

«Это в значительной степени обесценило договоренности, достигнутые сторонами по линии Минской группы ОБСЕ. Если бы не вмешательство России и лично президента Владимира Путина, итоги боевых действий были бы еще более плачевными, – указал собеседник. – При том, что уже через три недели после начала войны президент РФ призывал премьер-министра Армении согласиться на прекращение огня, что позволило бы избежать дальнейших жертв и обеспечить мир и спокойствие на территории Карабаха».