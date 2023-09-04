Сафарбек Сафарбеков: Последние разработки ядов рассчитаны так, чтобы причина смерти выглядела как сердечно-сосудистая недостаточность

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Ежегодно почти полмиллиона человек в мире умирают от пищевого отравления ботулотоксинами. В Азербайджане до 300 человек в год травятся пищевыми токсинами, но, естественно, умирают далеко не все, смертность от пищевых отравлений в нашей стране низкая.

Об этом в интервью с Minval.az рассказал судмедэксперт высшей категории, член Международной организации TİAFT, токсиколог Сафарбек Сафарбеков.

Теория заговора, шпионские игры и создание новых ядов – это информация, которая стала бы сенсационным украшением для любого издания, и потому в первую очередь мы попытались узнать о новых разработках по типу «Новичка» или еще «чего-то в этом роде», но Сафарбек Сафарбеков заявил, что эта информация засекречена и недоступна. По его словам, возможно, криминальный мир что-то и разрабатывает, но, наряду с развитием криминального мира, развивалась и судебная экспертиза, и новые виды ядов выявляет и изучает судебно-токсикологическое исследование. А в этой области С.Сафарбеков проработал почти что 26 лет.

– На самом деле наша жизнь буквально нашпигована ядами. Я имею ввиду не только бытовые, но и яды искусственного происхождения. Если мы говорим о ядах природного естественного происхождения, тут начать нужно с батрахотаксинов. Разложим термин на составляющие: в переводе с греческого батрахо – это лягушка, токсин – яд.

Но это понятие не переводится дословно как яд лягушки, хотя сам термин берет происхождение именно от особого вида этого земноводного, железы которого выделяют очень опасный токсин. Лягушки эти обитают в Африке и Латинской Америке, кроме того, как ни странно, батрохотоксин выделяют и некоторые виды птиц.

К зоотоксинам относится паучий и змеиный яды, токсины, выделяемые морскими обитателями – рыбами, ракообразными, губками, медузами, иглокожими и некоторыми видами моллюсков. Есть яды растительного происхождения, токсичные минералы. Есть растительные яды, к примеру, грибы, белладонна, клещевина, олеандр, вех ядовитый, 100 граммов которого достаточно, чтобы убить корову, так как в его состав входит цикутотоксин, возбуждающий рефлекторную деятельность спинного мозга и центров продолговатого мозга, вызывая резкое нарушение деятельности сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем организма.

Особо опасен яд, с которым сталкиваются в быту многие граждане: ботулинический микроб. При определенных обстоятельствах его несложно получить в домашних условиях – почти в любой банке с консервами. При этом лечение в целом неэффективно, в 60-70% случаев – летальный исход. По простоте, эффективности и бесследности воздействия, этот токсин может быть предпочтительнее всяких радиоактивных солей. Достаточно накормить жертву испорченными маринованными грибами, тушенкой или консервированными огурцами.

– Мировая история просто кишит отравителями: Митридат, Калигула, клан Борджиа, члены которого умудрились травить как тараканов не только своих врагов, но и искренне преданных им людей, к примеру, отправили на тот свет создателя секретных ядов, работающего на Борджиа, причем, при помощи яда, созданного его собственными руками. В историю отравителей вошла и Екатерина Медичи, и китайская императрица Цы Си, ядами не брезговали в японском сёгунате, и при русском императорском дворе. Но пальму лидерства страны-отравительницы в мировой истории держит Франция, где фаворитки кролей в битве за право подольше удержаться на королевском ложе, травили соперниц самыми изощренными способами – начиная от пропитанных мышьяком нательных рубашек, отравленных свечей, заканчивая вином и косметическими средствами, напичканными солями свинца. Особо прославилась в этом деле мадам де Монтеспан, фаворитка Людовика XIV. А как обстоят дела с трансформацией ядов в современном мире?

– Да, отравление считалось наиболее эффективным и одним из самых популярнейших видов убийства, причем, в любые времена. Кстати, вы в курсе, что Наполеона Бонапарта отравили мышьяком? Канадские ученые в начале Миллениума провели очередное исследование волос Наполеона и обнаружили, что содержание мышьяка в них на несколько раз выше нормы. Как вам известно, Наполеона многие хотели убрать, несмотря на тот факт, что он жил изгнанником на острове св. Елены.

Искусство отравителей совершенствуется с каждым веком, но и сегодня этот способ убийства весьма популярен в криминальных кругах. Вы привели в пример фавориток французского короля, а я приведу пример из современного криминального мира. Во Франции при помощи яда был ликвидирован крупный госчиновник. Человек этот был чрезвычайно осторожен, ходил с охраной, и практически всегда был начеку – вплоть до проверки пищи перед употреблением. И потому те, кто его «заказал», должны были хорошо подумать, как именно это сделать. И придумали вот что: во время ремонта в кабинете этого чиновника ничего не подозревающие мастера наклеили обои, и в составе этого обойного клея были металлические соединения, испарения которых при определенной температуре чиновник должен был вдыхать, и в процессе кумуляции (накопления яда в организме, прим. авт.) через определенное время умереть. Так и случилось. Далее. есть отравления метанолом, алкоголики часто путают его с медицинским спиртом, так как по запаху и вкусу эти вещества практически идентичны. А тем не менее метанол – очень сильный яд, малая доза делает человека слепым, а 60-70 граммов убивают.

Вам известно, что тысячи людей ежегодно погибают от суррогата алкоголя. В России, например, количество жертв поддельного алкоголя в последние годы превышает человеческие потери в результате ДТП.

Известно, что установить и доказать отравление иногда представляет для судебно- медицинского эксперта большие трудности, особенно если клиническая картина отравления остаётся неизвестной к моменту вскрытия. Во-вторых, многие яды не оставляют в организме умершего каких-либо специфических изменений.

– Из истории нам известны яды, о происхождении и названии которых можно судить по вешним признакам отравившегося: почерневшие губы, характерные пятна на лице… Но есть и т.н. «яды-невидимки», не оставляющие никаких следов.

– Судебно-медицинская токсикология знает больше ядов, не дающих характерной морфологической картины, чем ядов, оставляющих в организме отравленного специфические изменения. Сходство секционных признаков ряда отравлений, имеющих одинаковую морфологическую картину, также затрудняет судебно-медицинскую диагностику. Дело в том, что последние разработки ядов рассчитаны на то, чтобы смерть жертвы выглядела так, будто она наступила в результате сердечно-сосудистой недостаточности.

Например, яды с алюминием в составе по принципу того, которым был отравлен Магнитский. Когда человек умер, эксперт смотрит и видит остановку сердца. А это может произойти по любым причинам. Не всех же отправляют на экспертизу после смерти, так как если у человека были сопутствующие заболевания (печень, сердце, онкология), то его смерть в результате остановки сердца выглядит вполне естественно. А тем не менее такого больного, особенно лежачего могли спокойно отравить и его родственники, которым надоело ухаживать за ним. Особенно, если фаза терминальная и уже нет никакой надежды на его выздоровление. И потому я считаю, что каждый факт смерти должен быть тщательно расследован. Правда, довольно сложно получить разрешение родственников, прикрывающихся Исламом, но в Исламе есть оговорка на то, что вскрытие умершего разрешено, если необходимо узнать истину. Равно как и эксгумация, которая тоже разрешена.

Коме того, большинство ядов не оставляет внешних следов. Далее, есть промышленные отравления. Если на работе ПДК (предельно-допустимая концентрация) зашкаливает, сотрудники отравляются, например, те, кто работает с бензольными соединениями.

Более быстрая смерть наступает от контакта с цианистыми соединениями. Помните шпионов, которые держали капсулу под воротником, чтобы проглотить ее в случае разоблачения, и мгновенно умереть? К сожалению, в советское время практиковали действие новых ядов над заключенными, все эти материалы были под грифом строгой секретности.

– Аналогичные разработки проводились и в концентрационных лагерях. Испытывали яды, прививали вирусы. К примеру, штамм Рикетси Провачека (разработка института вирусологии и эпидемиологии им. Роберта Коха) был запущен в концлагере Аушвиц, как, впрочем, и многие вирусы.

– Да, гитлеровцы проводили эксперименты для развития медицины, а позже на пленных в лагерях СССР тоже ставили аналогичные эксперименты, а также испытывали новые яды. На Востоке отравление тоже было очень развито, тем более что токсикология тогда вообще не была развита, определяли некоторые яды разве что по каким-то признакам, но не более. И тогда властители следовали принципу Гипократа «Similia similibus curantur», и начинали прием яда в малых дозах, чтобы привить своеобразный «иммунитет». Правда, это не со всеми ядами «работает», но от популярных ядов средневековья таким образом можно было обезопаситься.

– Но наверняка были токсины, которые убивали и в совсем малых дозах?

– Да, конечно. Но выход из положения был найден: сначала дозу давали животному приблизительно такого же веса, как и человек. И если животное в результате эксперимента погибало, то дозу значительно уменьшали. Отравления так же происходят, когда человек принимает наркотики и спиртное. Психотропные препараты и алкоголь– они комбинировано усиливают действие друг друга, и даже самая маленькая доза комбинации приводит к летальному исходу.

– Бывали ли в вашей практике случаи, когда человек был отравлен, но состав яда так и не был определен?

– В 70-80-е гг. было не так развито современное оборудование в лабораториях, это сейчас появились хромотоаспектрометры, а раньше мы, токсикологи, действовали больше по наитию: мы знали, что присутствует яд, но писали «вещество неизвестного происхождения».

Это сродни тому, что ночью вы увидели фигуру, идущую по тропе, знаете, что это человек, но не знаете – кто, сколько ему лет, откуда он родом. Или же мы писали «вещество относится к группе бензодиазипинов». А там сотни веществ в этой группе, и они очень похожи. Но тогда не было возможности точно идентифицировать, и потому мы действовали методом «тыка», хотя точно знали – это яд.

– Отравление – весьма распространенная форма самоубийства. Чем обычно травятся желающие свести счеты с жизнью? Часто, когда поступают сводки из токсикологического Центра мы читаем сухую статистику: от укуса змей пострадало столько-то, от пищевых отравлений – столько-то от передозировки лекарственными препаратами – столько-то. Мы прекрасно понимаем при этом, что зачастую «отравление лекарственными препаратами» – это и есть попытка суицида. Просто о ней не говорят открыто.

– Кстати, часто у детей бывает тяжелое отравление лекарствами, они просто не понимают, что эти разноцветные «витаминки» – не конфетки. Последствия просто ужасны, и потому родителям следует держать препараты настолько далеко от детей, чтобы они вообще никак не могли дотянуться до них, даже если встанут на стул. А насчет способа отравления как суицида, тут я могу только сказать, что даже самая малая доза яда вызывает у человека заболевание или смерть, а любое другое вещество, скажем, но-шпа, димедрол или те же гормоны – это тоже яды в больших дозах. Хотя в малых дозах они безвредны и даже полезны.

Откуда среднестатистическому человеку достать яд? Это сложно, а потому он либо принимает какой-то химикат, либо травится большой дозой лекарственных препаратов. Но самый распространенный способ самоубийства у нас в стране, особенно среди женщин – это принятие уксусной эссенции, потому что уксусная эссенция доступна каждой хозяйке и имеется в любом доме.

– Скажите, а как насчет отравления гормонами? Они не считаются органическим ядом?

Хоть они и не считаются ядом, но скажу так: передозировка любым веществом – это отравление.

– Гормоны и дисгармония организма… Интересно звучит. Если поменять в слове «гармония» всего одну букву, будет очень точная формулировка темы нашей беседы, и жаль, что эта перестановка уже будет считаться орфографической ошибкой…

– Да, на самом деле дисгармония гормонов не желательна, так как она несет весьма существенные сбои в работе человеческого организма. Лично я не ем бройлерных кур, и никому не советую. Лучше покупать деревенскую чолпу, тогда у мужчин не будут расти груди, а у женщин – живот.

Яна Мадатова