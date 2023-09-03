Синдром невыученных уроков лузера

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Митингомания стала составной частью жизни армянского общества. Считающие себя политически мотивированными и активными граждане часто и охотно стекаются к площадям столицы и даже провинциальных населенных пунктов Армении, чтобы выразить свое несогласие политикой властей, будто сдающих интересы нации Азербайджану.

Наиболее рьяные радетели интересов хайского общества, а в этом ряду в первых рядах члены партии «АРФ Дашнакцутюн», активисты террористических групп наподобие «Сасна-црер», а также депутаты оппозиционных блоков «Армения», «Честь имею» проявляют инициативу, чтобы «выразить тревогу и обеспокоенность судьбой Армении и Карабаха».

Провалившиеся идеологи и сторонники идеи «миацум» не первый год 2 сентября отметили «День независимости Карабаха». И на этот раз они были полны решимости придать импульс активности уличному движению, чтобы оказать воздействие на положение дел в регионе путем реанимации сепаратизма.

По всему видно, что праздничными настроениями уже не пахнет. Напротив, уныние берет верх над радужными порывами. Ряды оптимистов фальшивого предприятия стремительно редеют.

Но помочь наполнять паруса надежды может только один тонкий ход. Всем массовикам-затейникам уличных протестов и шествий необходимо сузить круг обеспокоенности путем трезвого подхода. Протестующим необходимо забыть о Карабахе, не беспокоиться о его судьбе, а сосредоточиться только на Армении.

Если возьмут под прицел внимания многочисленные заботы хромой республики, так оно будет лучше. Чем быстрее забудут о Карабахе, тем легче станет им же. Зачем лезть в чужой огород, где есть свой полноправный хозяин, знающий как и что необходимо менять, чтобы жизнь в поствоенной обстановке наладилась быстрыми темпами?

В душе многие армянские абсолютисты смирились с потерей Карабаха, понимают, что поезд надежд ушел, и его уже не догнать. Но продолжают вынашивать пустую мечту, надеюсь на случайный поворот.

Отказаться от химерической идеи присвоения Карабаха не дает еще и алчность, потому что ставка на сепаратизм это золотая жила, которая кормит многочисленную банду преступников и аферистов, играющих на неосведомленности простого люда. Неугомонные прихлебатели большей частью провоцируют вооруженные инциденты и столкновения, чтобы вызвать новую эскалацию.

Интенсивные военные приготовления, к которым причастны определенные круги Франции, Ирана, Индии и других стран, манипулируют сознанием армянских радикальных кругов. Неймется не только армянским ястребам, но и их иностранным наставникам. Они ерзают, форсируют выполнение военных заказов на заводах зарубежных стран, чтобы оснастить армянскую армию в целях повышения ее боеспособности.

Занимающие враждебную по отношению к Азербайджану позицию силы нагнетают обстановку, чтобы воссоздать новые риски для Баку и его интересов.

Нынешнее обострение на границе было ожидаемо. Оно не случайно. Противники мирного плана, предложенного официальным Баку, вынуждают горячие головы поверженной страны мобилизоваться, наращивать усилия, потому что им кажется, что в случае вспышки новой войны Азербайджану будет трудно усмирить беспокойного соседа. Расчет еще и делается на то, что в случае вспышки новой турбулентности в процесс вмешается международная дипломатия и она на этот раз уж точно не оставит армян в беде.

Противники мира и стабильности, создавая сеть наблюдательных постов на территории Армении, подозрительно молчат. Обычно словоохотливый Маркус Риттер пока не комментирует складывающееся непростое положение, хотя всем известно, что возмутителем спокойствия опять выступает Иреван.

Азербайджан, твердо занимая позицию актора, соблюдающего нормы международного права, никак не заинтересован в военно-политическом обострении. Армения же, попеременно заявляя о своих новых «миротворческих» инициативах, идет вразрез к озвученным императивам, подрывая тишину и ведя дело к обострению.

Несколько дней назад премьер Никол Пашинян на заседании своего правительства громко заявил о новых предложениях, переданных азербайджанской стороне. За этим последовали пространные пояснения внешнеполитического ведомства, которое заявило о твердом намерении идти к миру. И что же? А ничего.

Иреван, провоцируя напряженность, непременно возлагает ответственность за нарушение тишины на азербайджанскую сторону, считая, что его фейкометство играет на пользу хайским интересам. Но опять повторяется старая история, когда ответный огонь азербайджанской стороны застает врасплох провокатора. В результате ответного огня азербайджанской армии в районе Сотка погибли трое армян, а двое – ранены.

Иреван все время становится в позу обиженного, делая невозмутимый вид. Когда из Баку звучат законные требования относительно выплат компенсаций, возмещения огромного ущерба, нанесенного территориям республики, армянский политикум пытается играть на опережение, заявляя, дескать, он является жертвой непредвиденных обстоятельств.

В начале 90-х годов, когда армянские политики опрометчиво вступили на гибельный путь, из Баку звучали трезвые мысли и призывы. Ярые хайские националисты и туркофобы, став рабами бредовой идеологии цехакронизма, доигрались. Спустя три десятилетия они по полной предстали в облике поверженных, осознав свою близорукость.

За время после окончания 44-дневной войны Армения снова терпит лишения, пожиная горькие плоды несговорчивости. Азербайджан преподал ей несколько поучительных уроков. Их смысл в том, что не стоит испытывать терпение Баку.

Маневры боевых групп в Карабахе и военных соседней страны в приграничье тщательно прослеживаются страной-победительницей. Как результат, в ходе вынужденных операций по нейтрализации рисков противная сторона постоянно теряет живую силу и технику. Так будет всегда.

Не мешает вспомнить, что и в предыдущие годы азербайджанские военные постоянно наказывали нарушителей режима прекращения огня. И тогда немало оккупантов было уничтожено. Неужели трудно осознать, что снисхождений и послаблений для врагов мира не будет?!

Азербайджан сумел прервать спираль зла, продемонстрировав армянам способность решать проблемы, а не создавать их. Раз не понимают по-хорошему, тогда придется расплачиваться за безответственность.

Но про Карабах забыть давно надо было. И сегодня не поздно, если есть разум и способность страховаться от ошибок своего же прошлого.

Тофик Аббасов, автор Minval.az