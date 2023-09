Хикмет Гаджиев: Помощники президентов стран ОТГ запустили новый механизм диалога

Помощники и дипломатические советники президентов стран Организации тюркских государств (ОТГ) запустили новый механизм диалога.

Об этом написал в соцсети Х помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Для достижения стратегических целей саммитов ОТГ в рамках Организации тюркских государств мы запустили новый механизм диалога и консультаций на уровне помощников и дипломатических советников президентов», – отметил Х.Гаджиев.

Within the Organization of Turkic States @Turkic_States we launched new mechanism of diloague and consultations at the level of assistants and diplomatic advisors of Presidents to catch up with the vision and strategic goals of Summits of OTS. pic.twitter.com/YBLYY6rWb6

— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) September 2, 2023