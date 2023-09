МИД о заявлениях Бербок: «Все это – продукт лживой армянской пропаганды!»

Азербайджан уже предложил армянским жителям, проживающим в Карабахском регионе, все необходимое для жизни.

Об этом руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде написал в социальной сети «Х», комментируя высказывания главы МИД Германии Анналены Бербок о якобы нехватке медикаментов и продуктов питания в Карабахе.

«Все это – продукт лживой армянской пропаганды! Азербайджан уже предложил армянским жителям, проживающим в Карабахском регионе, все необходимое для жизни», – говорится в публикации.

По словам Гаджизаде, неоднократный отказ от доброй воли Азербайджана свидетельствует о том, что все озвученные обвинения не имеют под собой никакой почвы.

These are all the product of false Armenian propaganda!

Azerbaijan has already proposed to Armenian residents living in Karabakh region of 🇦🇿 to get what they need to live.

Repeated rejection of 🇦🇿’s goodwill demonstrates that all the voiced allegations have no ground. https://t.co/3J1JQ115bo

— Aykhan Hajizada (@Aykhanh) September 1, 2023