МИД о заявлениях Бербок: «Все это – продукт лживой армянской пропаганды!»

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Азербайджан уже предложил армянским жителям, проживающим в Карабахском регионе, все необходимое для жизни.

Об этом руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде написал в социальной сети «Х», комментируя высказывания главы МИД Германии Анналены Бербок о якобы нехватке медикаментов и продуктов питания в Карабахе.

«Все это – продукт лживой армянской пропаганды! Азербайджан уже предложил армянским жителям, проживающим в Карабахском регионе, все необходимое для жизни», – говорится в публикации.

По словам Гаджизаде, неоднократный отказ от доброй воли Азербайджана свидетельствует о том, что все озвученные обвинения не имеют под собой никакой почвы.