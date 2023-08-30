Тофик Зульфугаров: Азербайджан пока что выжидает и не торопится

1144 Просмотров

Азербайджан показал, кто генерирует гуманитарные проблемы. Этот месседж обращен не только к международному сообществу, но и к людям, проживающим в зоне временной ответственности сил по поддержанию мира. Об этом заявил экс-глава МИД Тофик Зульфугаров в блиц-интервью Minval.az, комментируя противоречащее логике поведение сепаратистов Карабаха, отказавшихся принимать помощь от Общества Красного Полумесяца Азербайджана.

По его совам, когда осколки хунты призывают простой народ голодать, нормальные люди, естественно, с такой призывной политикой не могут согласиться потому, что они видят «сытые рожи всех этих политиканов, приказывающих взрослых и детей умирать от голода».

Тем более что Азербайджан уже доказал надуманность какого-то «наличия гуманитарной катастрофы», «косящей» армянское население Карабаха.

– Считаю, что процесс разделения в обществе среди 20-30 тысяч армян, все еще находящихся в этой зоне, ускорится, особенно когда люди будут стоять в очереди за хлебом. Эти люди обязательно зададут вопрос: а почему нельзя сделать так, чтобы продукты питания приходили через Агдамскую дорогу? Я думаю, что настанет время, когда Азербайджан окажет содействие людям, которые поднимутся против действия этой самой хунты, призывающей умирать от голода и совершенно наплевательски относящейся к интересам проживающего на этой территории населения. Это остатки оккупационной военной структуры, которая содержится на деньги из бюджета Армении и, естественно, служит интересам Армении, хоть Армения и пытается этот факт тщательно скрыть. А тем временем, все грузы и гумпомощь (и не только азербайджанские) могут прекрасно доставляться через Агдам, что и было продемонстрировано Азербайджаном.

– Франция отправила «гумпомощь», и возглавляет колонну мэр Парижа. Чем может ответить Азербайджан, и как мы можем противостоять Франции в данном вопросе?

– А нам не надо противостоять ей. Зачем? У нас есть законы, и они такие же, как и во Франции. Мы в рамках своих суверенных прав определяем, какие грузы в соответствии с какими процедурами могут пересекать границу Азербайджана. А то, что колонну возглавляет мэр – так это его проблемы. Думаю, что этому мэру сами же французы в скором времени зададут вопрос: почему же она не решает проблемы жителей Парижа, а едет куда-то далеко для решения проблем совсем других людей, к Франции никакого отношения не имеющих?

Кроме того, те, кто подъезжает к Лачину, получают информацию о том, что все грузы должны пройти соответствующую процедуру, и проследовать по той дороге, о которой упоминается в данной процедуре.

– В последнее время Франция позволяет себе очень много. Может ли ее агрессивная позиция стать поводом для разрыва дипломатических отношений и высылки посла из Азербайджана?

– Если все будет продолжаться в таком же роде, я думаю, что можно понизить уровень дипломатических отношений. Но это опять же проблемы Франции, у которой в Азербайджане есть свои экономические интересы, несомненно.

Азербайджан же никакую помощь из Франции не получает, и поэтому в данном случае французская политика в отношении этой темы истерична, в ней нет никакой логики, нет никакой связи с действительностью. Ну, что еще сказать? У каждого может быть свое хобби, у главы государства в том числе. И если хобби Макрона – любить армян, это нормально, он может любить кого угодно. Франция выбрала себе такого руководителя, но это опять же их проблема.

– Российские миротворцы натянули колючую проволоку и установили шипы на дороге Агдам-Ханкенди. Как Вы считаете, что бы это значило?

– Если уж говорить откровенно, то все хорошо понимают, что и обеспечение операции по поддержанию мира будет проходить через Агдам, то есть с территории Азербайджана. А, тем временем, и Макрон, и мэр Парижа на самом деле желают, чтобы контроль над Лачинской дорогой был возвращен российским силам по поддержанию мира.

По этому поводу уже были сделаны официальные заявления, Азербайджан в ответ на то, что Армения нарушает целый ряд договоренностей, обозначенных в заявлении от 10 ноября, предпринял такой шаг с целью обеспечения собственной безопасности. Я думаю, что в этой связи будут предприняты шаги с целью убрать из этого региона остатки оккупационных войск Армении.

Азербайджан пока что выжидает, когда в самом Карабахе поднимется определенная группа людей против военной хунты. Да, Азербайджан не торопится, хотя все вокруг предпринимают негативные шаги в отношении Баку. Но наша страна, как уверенный корабль, идет по намеченному курсу, целью которого является окончательное восстановление суверенитета на всей своей территории – в соответствии с Конституцией Азербайджана. Период временных мер в зоне ответственности сил по поддержанию мира обозначен сроком в 5 лет, и Азербайджан дает возможность в течение этого срока сделать выбор, о котором сказал Ильхам Алиев: либо вы принимаете гражданство нашей страны, либо покидаете территорию, потому что здесь никакого второго «армянского государства» не будет.

Причем, надо отметить, что это происходит в условиях, когда Азербайджан предпринял ряд шагов, и, прежде всего, готов предоставить гражданство своей страны, в тот момент, когда другим жертвам этого конфликта – азербайджанскому населению Армении – не дают вернуться элементарно в те поселки, которые буквально сегодня видны с позиций, занимаемых ВС Азербайджана. Но я думаю, что всем тем радетелям т.н. гуманистических ценностей пришло время сказать хотя бы несколько слов в защиту прав этих людей. И премьер Армении Никол Пашинян должен озвучить свои намерения в их отношении, а именно то, как будут обеспечены и восстановлены права этих людей – хотя бы в зоне Зангезура и Гейча махалы. В данном случае вопрос приобретает принципиальное значение.

Яна Мадатова