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Посольство отреагировало на статью «Минвала» и ожидает ответа российской стороны

Посольство отреагировало на статью «Минвала» и ожидает ответа российской стороны

Посольство Азербайджана в России выступило сегодня с заявлением.

«В связи с организованным 7 августа 2023 года в Екатеринбурге мероприятием по случаю «30-летия со дня образования талыш-муганской автономной республики» сообщаем следующее:

Ввиду проведения данного мероприятия, направленного против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, посольством была направлена в МИД России нота протеста, а также посол Полад Бюльбюльоглу адресовал губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву письмо, отражающие принципиальную позицию и решительный протест Азербайджана. Наряду с этим глава функционирующей в Екатеринбурге общественной национально-культурной организации «Азербайджан-Урал» Шахин Шыхлински направил обращения в соответствующие административные органы города.

До сведения российской стороны было доведено, что организация подобного мероприятия провокационного характера и участие на нём в качестве гостя председателя Екатеринбургской городской думы Игоря Володина недопустимы, данный шаг представителя правящей партии России пропагандирует сепаратизм, в корне противоречит духу союзнического взаимодействия между Азербайджаном и Россией, а также наносит ущерб двустороннему сотрудничеству.

Была выражена настоятельная просьба принять безотлагательные меры в отношении Игоря Володина и организаторов данного мероприятия, а также меры по предотвращению в будущем подобных провокационных шагов, направленных против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

В настоящее время посольство ожидает официальный ответ российской стороны», — сказано в поступившем в редакцию «Минвала» заявлении азербайджанской дипмиссии.

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