Временные друзья и вечные интересы

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Во все времена политика Соединенных Штатов Америки основывалась на одном единственном столпе — национальных интересах. Все существовавшие доселе политические доктрины этой заокеанской державы — как осуществленные, так и «не очень» (или осуществленные частично) — выстраивались именно на этом сердцевинном фундаменте.

Справедливости ради следует отметить, что США — не единственное государство, блюдящее исключительно свои собственные интересы. Целый ряд государств, среди которых не только мировые державы, но и малозаметные, руководствуются формулой Генри Джона Темпла Палмерстона «временные союзники, ситуативные враги и вечные интересы». Именно поэтому быть «в союзниках» у этих государств является делом временным ровно настолько, насколько длятся полезные функции этих игроков. Сегодня ты друг, а завтра о тебе никто даже не вспомнит.

История полна такими примерами. Англо-французские войны сменялись союзническими отношениями в рамках Антанты, затем в годы второй мировой войны. Османская империя и сменившая ее Турция были то врагом Англии, то ее союзником в Крымской войне и затем на Берлинском конгрессе, то вновь врагом в первой мировой войне и не самым дружественным государством в годы второй мировой войны, после чего наступила эра нового союзничества в рамках НАТО.

А чего стоит изменчивость, как погода, настроений Соединенных Штатов в Афганистане! В годы советского вторжения американцы снабжали моджахедов самым передовым вооружением — от «стингеров» до противотанковых средств. Затем талибы вдруг стали «злейшими врагами». Совсем недавно американцы бросили своих друзей из числа местной афганской администрации и банально ушли из страны. В Сирии же совершенно непонятно, кто союзник американцев — член НАТО Турция или же террористическая организация YPG, исповедующая к тому же марксистско-маоистскую идеологию.

Скандал «Иран-контрас» или, как его иногда называют, «Ирангейт» связал двух злейших врагов — Вашингтон и Тегеран. Ирония в том, что тайные поставки оружия Ирану происходили параллельно с поддержкой Пентагоном Ирака в годы ирано-иракской войны — того самого Саддама, которого затем тоже с лёгкостью списали и даже казнили. Казнили также Муаммара Каддафи, который тайно финансировал избирательную компанию Франсуа Саркози. А Усама бин Ладен, который когда-то был нужен ЦРУ как воин антисоветского фронта в Афганистане, стал затем самым ненавистным врагом.

А как легко США, говоря слэнгом, «кидают» взращенных ими же политических лидеров. Кто сегодня в Вашингтоне поднимает свой голос в защиту экс-президента Михаила Саакашвили! Словно нет такого политика, здоровье которого угасает в тюрьме. Стоит ли сомневаться, что в момент, когда в Госдепартаменте сочтут других политиков, слывущих сегодня «друзьями» американцев, отработанным материалом, их сольют так же легко, как и грузинского «друга». Это, кстати, относится к блогерам и псевдожурналистам, которых долгое время спонсировали различными грантами зарубежные НПО, за которыми стояли американские кукловоды. В какой-то момент финансовая поддержка ослабла, и эти «правозащитники» в одночасье оказались не нужны.

Поэтому, верить искренности американских стратегов нельзя. Интересы государства претерпевают изменения, и это зеркально отражается на его отношении к тем, кто когда-то видел в этом государстве «флагмана» демократии и справедливости.

К чему мы сегодня обо всем этом вспоминаем? Каждый азербайджанец, независимо от политических взглядов, должен понимать, что для Запада мы всегда будет чужими. Вон, Турция, имеющая вторую по величине армию в НАТО и играющая важнейшую роль в архитектуре безопасности Европы, уже полвека ждет в «предбаннике» приглашения вступить в Евросоюз! Если уж к ней такое отношение, то каким оно будет к нам?!

Другом, братом и союзником Азербайджана является только Турция и никто больше. Никакие заверения Запада всерьёз воспринимать не стоит. У него нет друзей, у него только национальные интересы. Которые, впрочем, есть и у нас. Поэтому во главе угла внешней политики Азербайджана давно уже стоят наши собственные национальные интересы. Которые тоже превыше всего.

Зухраб Дадашов