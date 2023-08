Гаджизаде: Азербайджан создал ППП «Лачин» для обеспечения безопасности

Руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде высказался об идее создания ППП «Лачин».

«Азербайджан создал ППП «Лачин», чтобы обеспечить безопасность своих граждан и транспортных средств на Лачинской дороге, а также предотвратить использование этой дороги Арменией в военных и незаконных экономических целях.

Утверждения о «блокаде» необоснованны!» – написал он в соцсети «Твиттер» (Х).

Azerbaijan has established the Lachin checkpoint to guarantee the safety of citizens and vehicles on the Lachin road, & to prevent the misuse of the road by Armenia for military and illegal economic purposes.

Allegations on “blockade” are groundless!

▶️https://t.co/BY1DVWx8Z9 pic.twitter.com/3fQaUBrgD5

— Aykhan Hajizada (@Aykhanh) August 16, 2023