Мирный договор под угрозой срыва

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Несмотря на то, что для развития мирного процесса приложены огромные дипломатические усилия Азербайджана, Армении и международных посредников, сложившаяся ситуация не вызывает оптимизма. Инициирование Арменией заседания в СБ ООН по «гуманитарному кризису в Карабахе» нарушает доверие между сторонами. Ну, а если будет принята резолюция, то вопрос подписания мирного договора окажется под угрозой срыва. Об этом Minval.az заявил политолог Ильгар Велизаде.

«По факту получится, что два активных модератора переговорного процесса США и Россия займут сторону Армении, и перейдут из беспристрастного участника переговоров в фактических адвокатов Армении. Так в свое время поступила Франция и что потом с ней стало, как с модератором, мы все хорошо знаем. Если США и Россия перейдут на подобные действия, то поставят себя в положение Франции. С такими посредниками нам по пути реализации мирной повестки далеко не пойти», – сказал собеседник «Минвала».

С другой стороны, по словам эксперта, Ереван от этого ничего не выиграет, поскольку, если мирный договор будет торпедирован, то Армения останется в блокаде.

«Границы с Азербайджаном и Турцией будут закрыты, сепаратистов в Карабахе ждет незавидная участь, поскольку сами они разоружаться не захотят, а мы будем вынуждены принудить их к этому. Особенно после 2025 года, когда срок действия российских миротворцев подойдет к концу, и в этом случае у Азербайджана будет основание обеспечить полный суверенитет своей территории всеми доступными и законными средствами», – отметил аналитик.

Велизаде полагает, что армянская сторона должна сделать из этого определенные выводы, а если армяне не сделают выводы, то посредники должны сделать выводы.

«Недавно МИД Турции выступил со специальным заявлением, касающимся этой ситуации. В нем было сказано о недопустимости односторонних действий в регионе. Это месседж всем сторонам, что в случае, если будет принята антиазербайджанская резолюция, то Турция будет на стороне Азербайджана. Таким образом, все переговоры, которые велись на протяжении последних лет, будут обнулены», – подытожил он.

В свою очередь, политолог Фархад Мамедов добавил, что тот фон, который сейчас присутствует в армяно-азербайджанских отношениях, не самый лучший для мирного договора.

«Армянская сторона в очередной раз фактически отказывается от признания территориальной целостности Азербайджана и стремится к тому, чтобы у этого не было каких-либо юридических последствий. В этом отношении фон не самый благоприятный, но надо учитывать, что эти действия Армении связаны также с внутриполитическим контекстом, выборами мэра Еревана», – сказал политолог.

По его мнению, не исключено, что до выборов неопределенность и жесткость сохранятся, но это их ни к чему не приведет, а если и приведет, то только к потери тех позиций и на земле, и в переговорных процессах, которые они сейчас имеют.

«После выборов мы станем свидетелями того, как Пашинян в очередной раз в парламенте заявит: «Я сделал, все что мог. Я сделал, все что вы предлагали, но ничего не вышло». Поэтому после выборов, возможно, что он вернется в русло конструктивных переговоров», – добавил эксперт.

Однако негативную роль в этой истории сыграла и европейская миссия в Армении. Она делает какие-то заявления, публикует какие-то твиты, затем удаляет их, обновляет, словом, миссия еще не определилась со своей позицией по региону и, в частности по ситуации на границе. При всем том, что европейская миссия, которая мониторит армяно-азербайджанскую границу (она может осуществлять ее только при содействии с Азербайджаном), проводит достаточно однобокую политику.

«Европейская миссия должна работать исключительно в рамках Армении и не совать свой нос в процессы, которые происходят вокруг лачинской дороги – это азербайджанская территория. Что касается заявления европейской миссии, то оно не авторитетно для Азербайджана», – сказал Фархад Мамедов, комментируя работу европейской миссии.

Эксперт добавил, что Баку отказывается взаимодействовать с этой миссией, наоборот, сама миссия стремится взаимодействовать с Азербайджаном, но процесс этот односторонен.

«Что касается их заявления, а они написали, что ничего необычного не происходит, то нам интересно, что обычно происходит на условной границе», – резюмировал он.

В любом случае Азербайджану не нужно спрашивать чьего-либо разрешения, чтобы установить юрисдикцию на своих законных территориях, которой является Ханкенди.

Ниджат Гаджиев