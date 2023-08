Байрамов обсудил с коллегой из ОАЭ ситуацию в регионе

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Абдуллой бин Заидом Аль Нахайяном.

Данную информацию приводит МИД Азербайджана в соцсети «X» («Твиттер»).

Министры обсудили возможности дальнейшего расширения двусторонних и многосторонних отношений, а также региональную ситуацию.

Today, Foreign Minister @Bayramov_Jeyhun and Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Minister of Foreign Affairs of the #UAE had a phone conversation. Ministers discussed opportunities of further expansion of bilateral and multilateral relations, as well as regional situation. pic.twitter.com/lbOe9OcM8f

