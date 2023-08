МИД Азербайджана выразил соболезнования Дагестану

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования в связи с гибелью людей в результате взрыва на автозаправочной станции в Махачкале.

«Мы глубоко опечалены гибелью людей и числом в раненых в результате взрыва на заправке в Махачкале (Дагестан) . Выражаем свои самые искренние и глубочайшие соболезнования семьям и друзьям, потерявших своих близких в результате этой разрушительной трагедии», – говорится в публикации внешнеполитического ведомства в социальной сети «X».

We are deeply saddened by loss of life and many injuries caused by an explosion at the gas station in #Makhachkala, Dagestan, 🇷🇺.

We express most heartfelt sympathy and deepest condolences to families and friends who have lost their loved ones in this devastating tragedy.

— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) August 15, 2023