Информационный фастфуд от Washington Post

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Исследователи медиа обеспокоены тем, что классическая журналистика превратилась в жертву пропаганды. Они не только не далеки от истины, но и смотрят в корень, вынося на всеобщий суд очевидную истину. Это в порядке вещей, когда разворачивающиеся политические и военные кампании предваряют резонансные информационные накаты. Иногда разворачиваются массированные инфопрессинги, когда необходимо избиение суверенных государств. Этот же прием используется для промывки мозгов пользователей, когда предпринимаются попытки свержения законных властей третьих стран.

Случаются и локальные кампании, когда встает необходимость оказания адресного давления на элиты или правящие силы суверенных стран. Как в случае с Азербайджаном в деле Губада Ибадоглу. В его защиту выступает не какая-нибудь желтая газетенка, а Washington Post, считающаяся неофициальным органом Госдепартамента США. Впрочем, информационные наезды популярного издания на лидеров и правительства других государств являются обычным делом. В политически мотивированных выступлениях авторы, как правило, бьют в барабаны холодной войны, ведя дело к информационной мобилизации всего западного сообщества.

Washington Post часто выступает в роли трибуны, с которой озвучиваются беспочвенные обвинения и клеветнические выпады в адрес других стран. В очередной раз под ее раздачу попали власти Азербайджана, к которым предъявляются незаконные претензии по случаю задержания в Баку оппозиционного деятеля Губада Ибадоглу. Не вникнув в суть дела, газета выносит скоротечные выводы, называя выдвинутые в отношении задержанного обвинения «абсурдными». Но это полбеды. Издание еще и выдвигает ультиматум азербайджанским властям, дескать, «задержанный должен быть освобожден».

Творческому авангарду влиятельной газеты импонирует амплуа демократического издания, это почетно и лестно, однако, влезая не в свои дела, и ударяясь в зазнайство, Washington Post банально мутирует в свою противоположность. Может ли уважающее себя издание применять приказной тон в отношении политических элит других стран? Газета является информирующим органом, даже если обладает солидным аналитическим контентом. Будучи периодическими изданиями, за ними нет курирующих или же обязывающих полномочий. Оказывая прессинг на политиков других стран, они преступают грань, создавая плохой прецедент.

Не имея на то никаких оснований, Washington Post требует от азербайджанских властей «объективного расследования и справедливого суда». Разве это допустимо? Переходя красные линии, грубо попирая журналистскую этику, Washington Post оказывает давление на ход расследования, что также недопустимо в контексте юридических норм.

Ратующие за соблюдение демократических норм беспристрастные западные журналисты, стараясь быть на волне объективности, всегда избегают нахрапистости. Законы и правила профессии для них – отправные точки. Потому они в излагаемых материалах сами для себя ужесточают профессиональный контроль, чтобы избежать субъективности.

В статье же Washington Post сознательно применена технология сумбура. Тема армяно-азербайджанского урегулирования перемешана с историей задержания Губада Ибадоглу, что сделано с умыслом. Авторы сознательно ударяются в популизм, чтобы вызвать у читателей негативные ощущения о рассказываемой стране. Такого рода дешевые выходки бьют по репутации издания, даже если оно популярно и котируется среди широкой аудитории.

Пошлые информационные фастфуды наподобие статьи в вашингтонской газете – это конек желтых провинциальных изданий, которые реализуют свой потенциал через бессистемные и низменные приемы. Алогичное комбинирование двух разных составляющих в вашингтонской газете обнажает низкий уровень политического ресурса. Скорее даже его отсутствие. Если авторы задались целью осуществить давление на Баку с расчетом пробить политические преференции в контексте урегулирования положения с Арменией, то они ошиблись. Наличие дипломатических рычагов воздействия не всегда дает ожидаемый результат, а в случаях, когда применяется метод нагнетания истерии, это заводит в тупик.

Washington Post, скорее всего, вознамерился поднять скандал вокруг азербайджанской темы, но угодил в пустоту. В лучшем случае обнародовал унылость своих воззрений. Не секрет, что в Америке на почве антиазербайджанизма процветают определенные политические круги, имеющие своих лоббистов в Сенате и Конгрессе. Безуспешно играя в мягкую силу, они зачастую ударяются в крайности, выставляя истины вверх ногами. Причина известна – это обыкновенный упадок нравственности с отсутствием импровизации. Ну а когда ко всему этому прибавляется еще и политическая безграмотность, в сухом остатке получается нулевой ресурс.

Холостой выстрел американской газеты еще раз раскрыл истинную причину кампании давления на Азербайджан в свете ощутимых прорывов дипломатии Ильхама Алиева.

Успехи официального Баку в Карабахе и вокруг мирного процесса, когда никто уже не в состоянии навязать азербайджанскому истеблишменту свою волю, когда известны активы и пассивы всех участников, недоброжелатели пытаются использовать последний шанс. Но новая волна атак на Азербайджан ни к чему не приведет, кроме как напустит тумана неопределенности на отношения сторон.

В контексте армяно-азербайджанского урегулирования избирательный подход западных кругов всегда давал о себе знать. Он и поныне в действии, иначе считающие себя влиятельными круги не стали бы прибегать к применению рыхлых рычагов. Те, кто открыто поддерживает Армению, требуя «санкций» против Азербайджана, совсем утратили моральный ресурс, иначе не стали бы конструировать усилители влияния из пустых ресурсов.

Дело Губада Ибадоглу – это сугубо внутренний вопрос Азербайджана, и по нему вынесет вердикт фемида. Нечего обнажать признаки умопомрачения, они ведь показатели беспомощности.

Тофик Аббасов