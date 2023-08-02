Азербайджан рассчитывает на саудовские компании в восстановлении освобожденных земель

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Между Саудовской Аравией и Азербайджаном существуют традиционные дружественные и исторические связи. Основа долгосрочных партнерских связей между нашими странами была заложена во время визита общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева в Саудовскую Аравию и его встречи со Служителем Двух Благородных Святынь покойным Королем Фахдом бин Абдельазизом в 1994 году. Официальный визит президента Ильхама Алиева в Саудовскую Аравию в 2015 году, а также его рабочий визит в Эр-Рияд для участия в Арабо-исламско-американском саммите в 2017 году еще более упрочили эти связи. В настоящее время связи между двумя странами можно назвать дружественными, братскими и партнерскими отношениями.

Об этом в интервью саудовской газете «Аш-Шарк аль-Аусат» сказал помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает «Азертадж».

Помощник президента подчеркнул, что азербайджанский народ никогда не забывает и высоко оценивает то, что Королевство Саудовская Аравия осудило военную агрессию против нашей страны и не установило дипломатических связей с захватническим государством. Он отметил, что основанная на справедливости, опирающаяся на четыре известные резолюции Совета Безопасности, нормы и принципы международного права, исламскую солидарность позиция Саудовской Аравии служит примером для всего мира. В 1990-х годах в результате оккупации Арменией наших земель, учинения геноцида против азербайджанцев более миллиона азербайджанцев были изгнаны из родных очагов и стали вынужденными переселенцами. Именно в этот период братская Саудовская Аравия поддержала Азербайджан, что никогда не будет забыто.

Констатировав сегодняшнее успешное развитие наших связей, осуществление нашими странами тесного сотрудничества в рамках международных организаций и активную поддержку друг друга, помощник Президента сказал: «Мы высоко оцениваем роль Саудовской Аравии в развитии связей Азербайджана с Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива и Лигой арабских государств. Мы также поддерживаем организацию Саудовской Аравией выставки «Экспо-2030» и желаем Королевству успешно провести это престижное мероприятие. Мы высоко оцениваем усилия Саудовской Аравии по защите мира и безопасности в регионе и на планете. Азербайджан осудил нападения на Саудовскую Аравию с применением БПЛА и баллистических ракет и считает это неприемлемым».

Подчеркнув, что важное место в наших двусторонних связях занимает туризм, Х.Гаджиев отметил увеличение количества прямых авиарейсов, посещение в минувшем году Азербайджана примерно 100 тысячами граждан Саудовской Аравии, повышение этой динамики в нынешнем году. Он констатировал, что Азербайджан заинтересован в развитии торгово-экономических связей с Саудовской Аравией, увеличении инвестиций в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности и ожидает активного участия саудовских компаний в процессе восстановления наших освобожденных от оккупации территорий.

Помощник президента подчеркнул важность установления институционального сотрудничества между странами Персидского залива и Азербайджаном, а также возможность диалога по безопасности для обсуждения вопросов глобальной и региональной безопасности. Отметив значимость расширения сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах и заинтересованность Азербайджана в привлечении туристов из стран Персидского залива, он обратил внимание на тот факт, что упрощение визовых процедур способствовало увеличению туристического потока из стран Персидского залива. Наряду с этим, подчеркнуто значение укрепления связей в секторе инвестиций и бизнеса с точки зрения увеличения объема торгового оборота, а также важность привлечения инвестиций из Персидского залива в Азербайджан, в частности в процесс восстановления освобожденных территорий.

Х.Гаджиев также ответил на вопросы, касающиеся нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Он отметил, что Азербайджан, одержав под руководством президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева победу в Отечественной войне, положил конец тридцатилетней оккупации и в одиночку выполнил резолюции Совета Безопасности ООН. Вскоре после войны Азербайджан представил Армении пять основных принципов для подписания мирного соглашения на основе взаимного признания суверенитета и территориальной целостности друг друга. Однако, вопреки своим обязательствам, Армения до сих пор не вывела остатки своих вооруженных сил с территорий Азербайджана, более того, использует Лачинскую дорогу в военных целях. Кроме того, 8 сел Азербайджана все еще находятся под армянской оккупацией. Армения продолжает предъявлять территориальные притязания к нашей стране и препятствует переговорному процессу по мирному договору, выступая с абсурдными заявлениями.

Напомнив, что для контроля за своими границами и пресечения незаконной деятельности Армении Азербайджан создал на своей суверенной территории пункт пропуска через государственную границу «Лачин», помощник президента подчеркнул, что необоснованные утверждения Армении о якобы напряженной гуманитарной ситуации нацелены на привлечение в регион третьи стороны, расширить масштаб напряженности и сорвать мирный процесс.

Х.Гаджиев отметил, что в Карабахском регионе Азербайджана нет никакого гуманитарного кризиса. Отказ Армении в ответ на предложения Азербайджана, в том числе об использовании дороги Агдам–Ханкенди и других альтернативных путей для обеспечения нужд армянского населения, еще раз свидетельствуют о том, что заявления Иревана о гуманитарной ситуации в регионе преследуют цель политического шантажа и манипуляции. Последние действия Армении в связи с так называемым «гуманитарным грузом» – не что иное, как политическое шоу.

Также отмечено, что при попытке бегства из Карабаха на погранично-пропускном пункте «Лачин» был задержан военный преступник Вагиф Хачатурян, несущий ответственность за зверское убийство большого числа азербайджанцев в начале 1990-х годов, подчеркнута необоснованность претензий армянской стороны в отношении него.

По словам Х.Гаджиева, ответственность за все провокации, произошедшие в последние дни, лежит на Армении и ее руководстве, которые продолжают незаконное военное присутствие в Азербайджане, поощряют сепаратизм и препятствуют усилиям по реинтеграции. Все антиазербайджанские заявления никак не повлияют на волю азербайджанского руководства. Азербайджан, гарантирующий на основе Конституции страны права армянского населения, проживающего в Карабахском регионе, будет решительно предотвращать любые шаги против своего суверенитета и территориальной целостности.

Помощник президента во время интервью также коснулсявопроса восстановления прав общины Западного Азербайджана. Он отметил, что община Западного Азербайджана имеет право вернуться в родные края в Армении, поскольку в конце 1980-х годов она была изгнана из этой страны. Взглянув на демографическую ситуацию Армении того времени, можно увидеть, что мусульмане, особенно азербайджанцы, населяли обширный географический регион и являлись его местной общиной. Однако сегодняшняя Армения – это моноэтническое общество. И поэтому община Западного Азербайджана имеет право вернуться на родину. К сожалению, Армения полностью нарушает права этой общины.

Говоря об азербайджано-иранских отношениях, Х.Гаджиев напомнил, что наша страна выстраивает отношения со своими соседями на основе принципов взаимного уважения территориальной целостности и суверенитета, а также невмешательства во внутренние дела. Он отметил, что между Азербайджаном и Ираном существуют исторические соседские отношения. Однако последнее нападение на посольство Азербайджана в Иране, в результате которого был убит сотрудник посольства, создало напряженность и недопонимание в двусторонних отношениях. В настоящее время имеются контакты по дипломатическим каналам, осуществляются соответствующие визиты официальных лиц Ирана в Азербайджан. Для преодоления этой напряженности и недопонимания продолжается диалог на уровне министров иностранных дел. Азербайджан ожидает, что террорист, напавший на наше посольство в Иране, и стоящие за ним силы будут наказаны в соответствии с законами Ирана. Азербайджан всегда поддерживает диалог и дипломатию, добавил помощник президента.