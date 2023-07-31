«Блокадная» логика сепаратистов

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Ситуация вокруг «блокады» и «блокадников» Карабаха вышла на международный уровень, и армянское лобби, и их покровители лезут из кожи вон, чтобы оказать давление на Баку.

Баку показал, как он может действовать в обстановке притеснения, и свою твердую решимость в вопросе достижения намеченных целей, ведь правда на стороне Азербайджана.

Однако есть много вопросов к противной стороне. Предположим, что Азербайджан устроил «блокаду», но какой тогда для Баку смысл предлагать Армении пользоваться альтернативной дорогой Агдам-Ханкенди? И второй вопрос: зачем «блокадные» сепаратисты установили бетонные заграждения на этой дороге? Не уж то для того, чтобы облегчить поступление продовольствия в Ханкенди? Может, мы чего-то не понимаем? Так, пусть объяснят.

А с другой стороны, для чего Азербайджан за свой счет построил новую лачинскую дорогу? Для того, чтобы дорога была закрыта? В чем смысл строить новую дорогу? Чтобы потом держать Карабах в «блокаде»?

Очевидно, что армяне не способны выстраивать логическую связь, чтобы выглядеть убедительными. Возможно, они полагают, что их дезинформация сработает и на этот раз. Армяне – мастера рассказывать сказки.

Но вместо того, чтобы финтить, заниматься самообманом, зарывшись как страус головой в песок, армянам следовало бы начать обсуждать с Баку будущие проекты, и вообще, начать работу по восстановлению доверия. У официального Баку достаточно сбалансированная и справедливая политика. Она не строится на позиции с учетом только агдамской дороги, она предусматривает эксплуатацию обеих дорог как в гуманитарных, так и экономических целях.

Парадокс заключается в том, что армяне Карабаха тупо упорствуют, хотя понимают, что процесс интеграции неизбежен. А может, в этом упорстве заинтересованы «российские миротворцы»? У РМК, точнее, у Кремля свои планы на Карабах, которые никак не облегчают положение армян, наоборот, ухудшают его. Если Азербайджан продавит свой вариант решения вопроса, то армянам просто скажут, что и как делать, но это будет сделано в принудительном порядке. Чтобы избежать принуждения, для армян Карабаха целесообразнее как можно скорее вступить в переговоры с Баку и согласиться на здоровые инициативы. В противном случае за них будут решать другие…

В этом смысле бывший министр обороны Самвел Бабаян, еще один преступник первой Карабахской войны, в отличие от других сепаратистов прекрасно понимает, куда движется процесс, и предлагает весьма разумные вещи. Возможно, что так он пытается спасти свою шкуру. Но, как бы то ни было, сегодня он – единственный из сепаратистов, кто понимает и транслирует реальное положение дел, единственный, кто выступает за диалог с Баку с целью приблизиться к разумным и выполнимым задачам.

Кстати, такая позиция «Сямо» неоднозначно воспринимается сепаратистами: до этого на переговоры по решению вопросов с представителями Азербайджана приезжал Виталий Баласанян. Но, видимо, он поплатился за контакт, его отстранили конкуренты, которые сами желают разговаривать с Баку. Очень скоро среди сепаратистов начнется грызня за монополию выхода на Баку, чтобы таким образом выбить для себя гарантии неприкосновенности. Процесс этот уже запущен: арест Вагифа Хачатуряна – первая ласточка.

Ниджат Гаджиев